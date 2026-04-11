Báo The Guardian cho hay, dự kiến, nội dung cuộc đàm phán giữa hai phái đoàn Mỹ và Iran trong hôm nay (11/4) ở thủ đô Pakistan sẽ xoay quanh loạt chủ đề mà Washington và Tehran cùng quan tâm như các lệnh trừng phạt, tình hình eo biển Hormuz, việc làm giàu uranium và những đợt không kích lãnh thổ Lebanon của quân đội Israel.

Hai ông Steve Witkoff và Jared Kushner (cà vạt đỏ), hai thành viên của đoàn đàm phán Mỹ ở Islamabad, Pakistan. Ảnh: Pakistan TV

Trước tiên, các quan chức Mỹ và Iran có khả năng sẽ thảo luận về khu vực eo biển Hormuz khi Washington yêu cầu Tehran dỡ bỏ phong tỏa đối với tuyến hàng hải chiến lược này. Chính quyền Iran gần đây muốn có được sự công nhận chủ quyền đối với khu vực eo biển Hormuz và đề xuất thu phí lưu thông với các con tàu muốn đi qua đây. Washington ban đầu bác bỏ đề xuất trên của Iran, nhưng Tổng thống Mỹ Donald Trump sau đó lại nêu ý tưởng Washington và Tehran cùng thực hiện thu phí.

Vấn đề tiếp theo có thể được các bên đưa ra thảo luận là về chương trình hạt nhân của Iran cũng như việc làm giàu uranium. Đối với Tổng thống Mỹ Trump, ông luôn khẳng định Washington sẽ không để cho Tehran làm giàu uranium đến cấp độ có thể dùng làm vũ khí. Theo The Guardian, có thể coi chương trình hạt nhân là "trọng tâm" của sự căng thẳng giữa Mỹ và Iran trong hàng chục năm qua.

Đối với các thành viên của phái đoàn Iran, một lệnh ngừng bắn ở Lebanon sẽ được đưa ra thảo luận với các quan chức Mỹ trong cuộc đàm phán lần này, bởi các cuộc không kích của Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) nhằm vào nhóm vũ trang Hezbollah từ đầu tháng trước đến nay đã khiến hơn 2.000 dân thường Lebanon thiệt mạng.

Có khả năng các thành viên của đoàn đàm phán Iran sẽ yêu cầu Mỹ gây sức ép buộc Israel cho ngừng các hoạt động quân sự ở Lebanon.

Vấn đề cuối cùng các bên có thể đưa ra bàn bạc là về những lệnh trừng phạt mà Mỹ đang áp lên Iran. Giới chức Tehran thời gian qua đã yêu cầu Washington dỡ bỏ các lệnh trừng phạt áp lên nước này, cũng như sự đảm bảo rằng Mỹ sẽ không tiếp tục tấn công Iran.

Theo hãng tin CNN, trong các cuộc phỏng vấn mới đây với truyền thông Mỹ, Tổng thống Trump bày tỏ lạc quan về một thỏa thuận hòa bình có thể đạt được sau các cuộc đối thoại ở Islamabad, đồng thời cảnh báo sẽ tiếp tục các hoạt động quân sự chống lại Iran một khi hai bên không đạt được thỏa thuận.