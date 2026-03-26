Báo The Telegraph (Anh) đưa tin, trong bài viết trên mạng xã hội X hôm nay (26/3), tài khoản của lãnh sự quán Iran tại thành phố Mumbai, Ấn Độ đã đăng ảnh của Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi kèm dòng chú thích: “Chúng tôi cho phép các quốc gia thân thiện, bao gồm Trung Quốc, Nga, Ấn Độ, Iraq và Pakistan được đi qua eo biển Hormuz”.

Được biết, lãnh sự quán Iran tại Ấn Độ đưa ra thông cáo trên sau khi Ngoại trưởng Araghchi tuyên bố với kênh truyền thông nhà nước Iran rằng eo biển Hormuz không hoàn toàn đóng cửa.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi.

“Nhiều chủ tàu hoặc những quốc gia sở hữu các con tàu đó đã liên hệ với chúng tôi và yêu cầu đảm bảo an toàn cho phương tiện của họ khi đi qua eo biển. Đối với một số nước mà chúng tôi coi là thân thiện hoặc trong trường hợp Tehran quyết định làm vậy vì những lý do khác, chúng tôi sẽ cung cấp đảm bảo an toàn cho họ. Mọi người đều thấy trên tin tức, đó là Trung Quốc, Nga, Pakistan, Iraq và Ấn Độ. Hai con tàu của những quốc gia này đã đi qua eo biển Hormuz vài đêm trước và một số quốc gia khác, thậm chí ngay cả Bangladesh”, trang tin Wion dẫn phát biểu của ông Araghchi.

Quan chức ngoại giao hàng đầu Iran sau đó khẳng định những tàu thuyền của các quốc gia thù địch sẽ không được phép đi qua eo biển trên bởi Iran hiện là “quốc gia trong thời chiến và khu vực Trung Đông là một vùng chiến sự, nên không có lý do gì để tàu thuyền của các nước chống lại Iran được đi qua eo biển Hormuz”.