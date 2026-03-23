Eo biển Hormuz. Ảnh: WANA

Theo CNN, quân đội Iran ngày 22/3 cho biết thêm, nếu cơ sở hạ tầng năng lượng của nước này bị nhắm mục tiêu, tuyến đường thủy quan trọng trên sẽ không được mở lại cho đến khi các nhà máy điện bị hư hại hoặc bị phá hủy trong các cuộc tấn công của Mỹ được xây dựng lại. Ngoài ra, tất cả cơ sở hạ tầng năng lượng và thông tin liên lạc của Israel cũng như các công ty tương tự trong khu vực có cổ đông Mỹ sẽ bị nhắm mục tiêu.

Trong khi đó, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tuyên bố, những lời đe dọa chống lại Iran “chỉ củng cố thêm sự đoàn kết của đất nước chúng ta”. Trong bài đăng trên mạng xã hội X, ông Pezeshkian viết: “Eo biển Hormuz mở cửa cho tất cả các nước trừ những nước xâm phạm lãnh thổ của chúng ta. Chúng ta kiên quyết đối đầu với những lời đe dọa điên cuồng”.

Iran nêu điều kiện chấm dứt xung đột

Theo hãng tin Tasnim, một quan chức an ninh Iran nói với báo Al Mayadeen rằng nước này đã vạch ra 6 điều kiện chiến lược để chấm dứt xung đột với Mỹ và Israel, kế hoạch đang được thực hiện theo từng giai đoạn và khả năng ngừng bắn trong thời gian ngắn là không có do diễn biến giao tranh.

Ảnh: Tasnim

Quan chức an ninh - chính trị Iran trên hé lộ, Tehran đang thực hiện một chiến lược đã được lên kế hoạch từ nhiều tháng trước và từng bước tiến hành với “sự kiên nhẫn chiến lược”.

Ông tuyên bố sau khi phá hủy cơ sở hạ tầng phòng không của đối phương, Iran đang kiểm soát hoàn toàn không phận của mình. Như vậy, với ưu thế quân sự này, Iran không thấy triển vọng ngừng bắn trong thời gian ngắn.

Quan chức trên nhấn mạnh, Iran sẽ tiếp tục chính sách trừng phạt cho đến khi một “bài học lịch sử” được giáng xuống Mỹ, Israel và Tổng thống Donald Trump. Ông tiết lộ các nhà trung gian hòa giải đã đưa ra các đề xuất cho Tehran để chấm dứt chiến dịch chống lại Mỹ và Israel nhưng Iran đã đặt ra các điều kiện “phải được xem xét nghiêm túc”.

Quan chức Iran nêu ra 6 yêu cầu cốt lõi để ngừng giao tranh trong khuôn khổ pháp lý - chiến lược mới. Đó là: đảm bảo không tái diễn xung đột, đóng cửa các căn cứ quân sự của Mỹ trong khu vực, dừng gây hấn và bồi thường cho Iran, chấm dứt xung đột trên mọi mặt trận khu vực, thực thi một chế độ pháp lý mới cho eo biển Hormuz, truy tố và dẫn độ các nhà hoạt động truyền thông chống Iran.