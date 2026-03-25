Báo Bangkok Post ngày 25/3 dẫn nguồn tin giấu tên của Bộ Ngoại giao Thái Lan cho biết tàu chở dầu thuộc sở hữu của tập đoàn năng lượng Bangchak Corp hôm 23/3 đã đi qua eo biển Hormuz sau khi Ngoại trưởng Thái Lan Sihanak Phuangketkeow và đại sứ Iran “đối thoại thành công”.

“Tàu chở dầu trên đang trong hành trình đi qua khu vực Ấn Độ Dương và sẽ chuyển dầu thô đến Thái Lan vào tháng 4 tới… Chúng tôi xin bày tỏ lòng biết ơn đến Bộ Ngoại giao Thái Lan vì đã phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan cũng như chính phủ của các nước Iran và Oman trong việc tạo điều kiện cho tàu đi qua eo biển Hormuz phù hợp với luật pháp quốc tế”, Bangchak Corp cho hay.

Trong tuyên bố đưa ra đêm 24/3, đại sứ quán Iran ở Thái Lan xác nhận việc tàu chở dầu Thái Lan được phép đi qua eo biển Hormuz là kết quả của “sự hợp tác giữa Tehran, Bangkok và Vương quốc Oman”.

Theo Bangkok Post, tàu chở hàng Mayuree Naree của Thái Lan hồi đầu tháng đã bị 2 tên lửa Iran tấn công ngay khi rời khỏi eo biển Hormuz. Trung tâm Kiểm soát giao thông hàng hải và tàu thuyền của Hải quân Thái Lan nói cuộc tập kích này đã gây ra các vụ nổ trong phòng máy ở phần đuôi tàu, dẫn tới hỏa hoạn. Có 20/23 thành viên thủy thủ đoàn sau đó rời khỏi tàu Mayuree Naree và được đưa tới Khasab, Oman.