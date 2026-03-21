Tờ New York Times (NYT) ngày 21/3 cho biết, số lượng tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz trong thời gian gần đây đã giảm tới 95%, từ hơn 130 tàu/ngày xuống khoảng 3 - 4 tàu/ngày.

"Theo thông tin hiện tại, Iran đang cho phép tàu của các quốc gia như Trung Quốc, Ấn Độ, Pakistan, Malaysia và Iraq đi qua eo biển Hormuz. Tuy vậy, số lượng tàu được lưu thông rất hạn chế", nguồn tin của NYT cho biết.

Trong khi đó, đài BBC thống kê có 99 tàu đã đi qua eo biển Hormuz trong thời gian từ ngày 1-20/3, tương đương khoảng 5 - 6 tàu/ngày. Các tàu được đi qua bao gồm 14 tàu treo cờ Iran, 9 tàu thuộc sở hữu của các công ty Trung Quốc và 6 tàu có liên quan đến Ấn Độ.

Tờ Financial Times cho rằng số lượng tàu đi qua eo biển Hormuz thực tế có thể cao hơn, bởi có một số tàu đã tắt hệ thống định vị tự động. Tuy nhiên, lưu lượng giao thông tại đây hiện rất nhỏ so với trước xung đột. Báo cáo mới nhất của Tổ chức Hàng hải quốc tế tiết lộ có khoảng 2.000 tàu và 20.000 thủy thủ đang bị mắc kẹt ở gần Iran.

Hiện có thông tin cho rằng Quốc hội Iran đang xem xét một dự luật nhằm đánh thuế các tàu đi qua eo biển Hormuz. Tuy nhiên, chính sách này sẽ cần được các quốc gia Vùng Vịnh chấp thuận.

Liên quan đến vấn đề này, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã đề xuất vận chuyển dầu khí bằng các đường ống xuyên qua bán đảo Ảrập và Israel để thay thế vai trò của eo biển Hormuz. Ngoài ra, có một số tàu thuyền đã vượt eo biển thành công khi sử dụng các tuyến đường vòng qua đảo Larak ở gần bờ biển Iran.