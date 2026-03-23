Hãng thông tấn Anadolu trích dẫn tuyên bố của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) ngày 22/3 cho biết: "Các tin đồn về việc Iran gần đây đã bắn rơi một máy bay F-15 của Mỹ là không đúng sự thật. Thông tin chính xác là quân đội Mỹ đã thực hiện hơn 8.000 nhiệm vụ chiến đấu trong chiến dịch Trung Đông. Không có một máy bay chiến đấu nào của Mỹ bị Iran bắn hạ".

Khoảnh khắc tiêm kích F-15 bị đánh chặn do truyền thông Iran đăng tải. Video: IRIB

Thông báo của CENTCOM được đưa ra sau khi Iran tuyên bố đã bắn rơi một tiêm kích F-15 xâm nhập không phận ở vùng biển phía nam. Tuy vậy, Tehran không cung cấp thông tin chi tiết về số phận của phi công hay mảnh vỡ của máy bay.

Trong những ngày qua, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã tiết lộ về việc đánh chặn một tiêm kích F-16 của Israel và bắn trúng một tiêm kích F-35 của Mỹ. Truyền thông Iran cũng đăng tải một số video về quá trình đánh chặn, nhưng các hình ảnh này đều không được xác minh độc lập.

Tính đến thời điểm hiện tại, đã có ít nhất 16 máy bay quân sự của Mỹ bị phá hủy kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột với Iran, nhưng phần lớn trong số này là máy bay không người lái (UAV) MQ-9 Reaper. Tổn thất nghiêm trọng nhất của Mỹ là 3 tiêm kích F-15 bị bắn rơi vì hỏa lực đồng minh ở Kuwait và một máy bay tiếp nhiên liệu KC-135 bị rơi ở Iraq vì sự cố kỹ thuật.