Hãng thông tấn Kyodo đưa tin, trong cuộc phỏng vấn hôm 20/3, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tiết lộ Tehran đang có các cuộc thảo luận với nhiều quan chức Tokyo về việc tạo điều kiện cho tàu hàng của Nhật Bản đi qua eo biển Hormuz, tuyến hàng hải bị Iran phong tỏa trong những tuần gần đây do tác động của cuộc xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran.

Ông Araghchi nói: “Chúng tôi không đóng cửa eo biển Hormuz, nơi đó vẫn mở… Chúng tôi không đóng cửa tuyến hàng hải chiến lược này nhưng đã áp đặt nhiều hạn chế với tàu của những quốc gia tham gia tấn công Iran, trong khi vẫn hỗ trợ một số nước khác giữa lúc những lo ngại về an ninh gia tăng. Iran sẵn sàng đảm bảo an toàn cho các quốc gia như Nhật Bản, nếu họ phối hợp với Tehran”.

Nhà ngoại giao kỳ cựu của Iran sau đó nói ông đã “thảo luận về việc cho tàu thuyền của Nhật Bản đi qua eo biển Hormuz” trong cuộc hội đàm gần đây với người đồng cấp Nhật Bản Toshimitsu Motegi.

Theo hãng tin Kyodo, hơn 90% lượng dầu thô của Nhật Bản được nhập khẩu từ các quốc gia Trung Đông và phần lớn trong đó đều phải đi qua eo biển Hormuz. Đầu tuần này, Tokyo đã phải mở kho dự trữ dầu mỏ để giảm bớt những lo ngại về nguồn cung năng lượng.