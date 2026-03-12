Báo Bangkok Post đưa tin, trong thông cáo trên mạng xã hội X đêm 11/3, IRGC thừa nhận đã thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào 2 tàu chở hàng "cố tình đi qua eo biển Hormuz", trong đó có tàu Mayuree Naree.

Tàu Mayuree Naree. Ảnh: Marine Traffic

“Tàu Express Rome treo cờ Liberia và tàu Mayuree Naree của Thái Lan bị các quả đạn của Iran tấn công sau khi phớt lờ lời cảnh báo của lực lượng hải quân IRGC”, IRGC cho hay.

Tư lệnh hải quân của IRGC Alireza Tangsiri cáo buộc 2 tàu trên đã cố tình phớt lờ cảnh báo của Iran. “Liệu các tàu có được đảm bảo an toàn khi đi qua eo biển Hormuz? Câu hỏi này cần được đưa ra cho thủy thủ đoàn của các tàu Express Rome và Mayuree Naree, những người tin tưởng vào các lời hứa suông và phớt lờ cảnh báo của Iran khi có ý định vượt qua eo biển nhưng đã bị phát hiện. Mọi tàu thuyền có ý định đi qua eo biển Hormuz đều phải xin phép Iran”, ông Tangsiri nhấn mạnh.

Trong tuyên bố đưa ra sau đó, Hải quân Thái Lan thông báo đang phối hợp với các ban ngành khác để có thể hỗ trợ cho toàn bộ thủy thủ đoàn của tàu Mayuree Naree, vốn đều là công dân Thái Lan, được trở về nhà an toàn.

Theo Bangkok Post, eo biển Hormuz, một trong những tuyến hàng hải quan trọng hàng đầu thế giới, thông thường sẽ có khoảng 100 tàu thuyền đi qua mỗi ngày. Tuy nhiên, do xung đột giữa Mỹ và Israel với Iran nổ ra cuối tháng trước, chính quyền Iran gần đây buộc phải tuyên bố đóng cửa eo biển này.