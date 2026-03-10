Eo biển Hormuz. Ảnh: Middle East Monitor

Hãng tin Anadolu và đài CNN dẫn lời Thiếu tướng Ali Mohammad Naeini, người phát ngôn của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC) sáng sớm nay (10/3) cho biết quân đội Iran đang chờ hạm đội Mỹ tại eo biển Hormuz và việc kết thúc xung đột "ở trong tay của Tehran".

Theo IRGC, bất kỳ quốc gia Ảrập hoặc châu Âu nào trục xuất các đại sứ Israel và Mỹ ra khỏi lãnh thổ của mình sẽ được phép đi lại không hạn chế qua eo biển Hormuz bắt đầu từ ngày 10/3.

Trước đó, một nguồn tin am hiểu chiến lược của Iran cho hay, chính quyền Tehran đang hoàn tất kế hoạch áp thuế an ninh tại Vịnh Ba Tư đối với các tàu chở dầu và tàu thương mại thuộc về các quốc gia đồng minh của Mỹ. Nguồn tin này khẳng định Hormuz vẫn đóng cửa dù Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố eo biển này đang mở.

Ông Trump ngày 9/3 tuyên bố tuyến đường thủy trên vẫn an toàn và cái giá Iran phải trả sẽ không tính toán được nếu nước này cố gắng tấn công bất kỳ con tàu nào đi qua eo biển Hormuz. "Nếu Iran làm bất cứ điều gì nhằm ngăn chặn dòng chảy dầu mỏ trong eo biển Hormuz, họ sẽ bị Mỹ giáng đòn mạnh gấp 20 lần so với những lần trước... Mỹ sẽ tiêu diệt những mục tiêu dễ bị phá hủy, khiến Iran gần như không thể phục hồi. Tuy nhiên, tôi hy vọng và cầu nguyện điều đó sẽ không xảy ra", lãnh đạo Nhà Trắng nói.

Người đứng đầu nước Mỹ từng tuyên bố chính quyền của ông đang nghĩ tới việc tiếp quản eo biển Hormuz và Hải quân Mỹ sẽ hộ tống các tàu chở dầu nếu cần thiết.

Cũng trong ngày 9/3, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thông báo Paris và các đồng minh đang chuẩn bị một nhiệm vụ hải quân "hoàn toàn mang tính phòng thủ" nhằm mở lại eo biển Hormuz và hộ tống các tàu thuyền một khi giai đoạn căng thẳng nhất của cuộc xung đột Trung Đông lắng xuống.

Eo biển Hormuz là một trong những điểm nghẽn năng lượng quan trọng nhất thế giới với khoảng 1/5 lượng dầu mỏ toàn cầu được vận chuyển qua đây.