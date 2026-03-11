Trong tuyên bố đưa ra hôm 11/3, Tư lệnh CENTCOM Brad Cooper cho biết quân đội Mỹ từ khi phát động chiến dịch “Cơn Cuồng nộ dữ dội” vào ngày 28/2 đến nay đã tấn công hơn 5.500 mục tiêu bên trong lãnh thổ Iran.

Tàu chiến lớp Shahid Soleimani của Iran bị tên lửa Mỹ tấn công. Ảnh: CENTCOM

“Các đòn không kích của lực lượng Mỹ nhằm khiến cho năng lực chiến đấu của Iran suy yếu… Chúng tôi cũng vô hiệu hóa tàu hộ vệ cuối cùng thuộc lớp Shahid Soleimani của Iran. Giờ đây, toàn bộ lớp tàu chiến trên đã bị loại khỏi vòng chiến đấu. Chúng tôi từng bước phá hủy đối phương bằng cách tấn công vào các tên lửa, máy bay không người lái (UAV) và các hạ tầng công nghiệp quốc phòng của Iran. Lấy ví dụ, vào đêm 10/3, các máy bay ném bom của Mỹ đã tập kích một nhà máy sản xuất tên lửa đạn đạo”, ông Cooper nói.

Tư lệnh CENTCOM sau đó nhấn mạnh vấn đề “không chỉ là những gì đang nhắm đến nước Mỹ hôm nay, mà còn là việc loại bỏ những mối đe dọa trong tương lai”.

Thương vong do xung đột tiếp tục tăng

Hãng thông tấn CNN sáng 11/3 (giờ Mỹ) đã cập nhật số liệu thương vong sơ bộ của các bên trong cuộc xung đột ở Iran những ngày qua. Theo Đại sứ Iran tại Liên Hợp Quốc Amir-Saeid Iravani, các cuộc không kích của Mỹ và Israel nhằm vào thủ đô Tehran và nhiều khu vực khác ở Iran từ ngày 28/2 đến nay đã khiến hơn 1.300 dân thường và quan chức thiệt mạng.

Tại Lebanon, sau khi nhóm vũ trang Hồi giáo Hezbollah thân Iran phóng loạt tên lửa vào lãnh thổ Israel rạng sáng 2/3, Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) đã điều động không quân tấn công vào ngoại ô thủ đô Beirut và nhiều khu vực ở miền nam Lebanon. Theo số liệu từ Cơ quan quản lý rủi ro thiên tai Lebanon, các cuộc không kích của Israel đã khiến ít nhất 570 dân thường thiệt mạng.

Tại Israel, các cuộc tấn công trả đũa của Iran từ ngày 28/2 đến nay đã khiến 16 người thiệt mạng và hơn 2.300 người bị thương. Riêng thương vong của IDF là 2 binh sĩ khi tác chiến ở miền nam Lebanon cuối tuần trước.

Theo kênh ABC News, cho đến nay, đã có 7 binh sĩ Mỹ thiệt mạng và 140 quân nhân khác bị thương do chiến dịch trả đũa của Iran.