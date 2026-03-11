Theo hãng tin Al Jazeera, trong tuyên bố đưa ra hôm nay (11/3), ông Ebrahim Zolfaqari thuộc Bộ chỉ huy quân sự Khatam al-Anbiya khẳng định Mỹ không thể kiểm soát giá dầu thô.

Ông Zolfaqari nói: “Chúng tôi sẽ không cho phép dù chỉ 1 lít dầu đến được Mỹ, Israel và các đồng minh của họ. Bất kỳ tàu thuyền hay tàu chở dầu nào có đích đến là Mỹ và Israel đều sẽ là mục tiêu hợp pháp. Hãy chuẩn bị cho việc giá dầu thô lên tới 200 USD/thùng, bởi vì giá nhiên liệu phụ thuộc vào an ninh khu vực mà Washington và Tel Aviv đã gây bất ổn”.

Các UAV quân sự của Iran xuất kích. Ảnh: Mehr News

Tuyên bố trên được quan chức Iran đưa ra trong bối cảnh ít nhất 3 cuộc tấn công nhằm vào các tàu chở hàng đi qua eo biển Hormuz đã xảy ra hôm 11/3, trong đó có tàu Mayuree Naree treo cờ Thái Lan.

Theo báo Guardian, eo biển Hormuz, một trong những tuyến hàng hải quan trọng bậc nhất thế giới, lúc thông thường sẽ có khoảng 100 tàu thuyền đi qua mỗi ngày. Tuy nhiên, để trả đũa các cuộc không kích từ Mỹ và Israel, Tehran gần đây đã tuyên bố đóng cửa eo biển này.

Theo số liệu cập nhật của hãng thông tấn CNN, giá dầu thô Brent vào trưa 11/3 (giờ Mỹ) đang ở mốc 91 USD/thùng. Nếu lời cảnh báo 200 USD/thùng dầu thô của quan chức Iran trở thành hiện thực, giá dầu thô sẽ tăng gần 2,2 lần so với hiện tại.

Biến động giá dầu thô trên thế giới kể từ khi xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran nổ ra. Ảnh: CNN/Công ty dữ liệu và phần mềm tài chính Factset của Mỹ

Ở một diễn biến khác, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) đã đề xuất giải phóng lượng dự trữ dầu lớn nhất trong lịch sử nhằm kiềm chế giá dầu thô tăng mạnh do xung đột ở Iran.

“Giá dầu trên thị trường thế giới đã tăng khoảng 30%. Vì lý do này, IEA đã yêu cầu các quốc gia thành viên mở kho dự trữ dầu với tổng cộng 400 triệu thùng. Chúng tôi sẽ tuân theo yêu cầu này và đưa ra phần đóng góp của mình”, Bộ trưởng Kinh tế Đức Katherina ​Reiche cho hay, đồng thời khẳng định Berlin sẽ tham gia vào việc giải phóng nguồn dự trữ dầu lần này.