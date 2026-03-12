Hãng thông tấn CNN trích dẫn phát biểu của ông Trump trước hàng nghìn người ủng hộ tại sự kiện diễn ra ở bang Kentucky hôm 11/3: “Tôi xin được nói rằng chúng ta đã thắng. Như mọi người biết, người ta thường không khẳng định quá sớm rằng bản thân giành được chiến thắng. Chúng ta đã thắng, đã thắng ngay trong giờ đầu tiên của cuộc xung đột. Chúng ta không muốn bỏ cuộc sớm phải không? Chúng ta phải hoàn tất mọi việc”.

Tổng thống Mỹ Trump hôm 11/3 ở bang Kentucky. Ảnh: Nhà Trắng

Tổng thống Mỹ đã không đưa ra bằng chứng nào cho tuyên bố của mình.

Theo báo The Hill, khi trả lời phỏng vấn một kênh truyền hình ở bang Kentucky trước khi tham gia sự kiện trên, ông Trump tiết lộ bản thân có kế hoạch sử dụng kho dự trữ dầu của Mỹ. “Tôi đã lấp đầy Kho dự trữ dầu chiến lược một lần rồi và tôi sẽ làm điều đó thêm lần nữa. Nhưng ở thời điểm hiện tại, chúng ta sẽ giảm lượng dự trữ một chút, điều đó sẽ làm giá xăng dầu giảm”, ông Trump nói.

Theo CNN, giá dầu thô Brent lúc 11h30 trưa 11/3 (giờ Mỹ) đang ở mốc 91 USD/thùng.

Tây Ban Nha rút đại sứ vĩnh viễn khỏi Israel

Chính quyền Tây Ban Nha hôm 11/3 đã quyết định triệu hồi vĩnh viễn đại sứ của nước này tại Israel trong bối cảnh căng thẳng ngoại giao leo thang khi Madrid phản đối chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel ở Iran. Dự kiến, trong thời gian tới, đại sứ quán Tây Ban Nha tại Tel Aviv sẽ do đại biện lâm thời quản lý.

Trả lời phỏng vấn báo Times of Israel, một nguồn tin ngoại giao Tây Ban Nha cho biết: “Bộ Ngoại giao xác nhận việc triệu hồi đại sứ tại Tel Aviv về nước để tham vấn ‘vô thời hạn’. Đại sứ quán Tây Ban Nha tại Tel Aviv sẽ do đại biện lâm thời phụ trách, cùng mức độ với đại sứ quán Israel tại Madrid”.

Theo Times of Israel, động thái này đánh dấu sự leo thang mới nhất trong quan hệ ngoại giao giữa Tây Ban Nha và Israel, vốn đã căng thẳng kể từ khi Tel Aviv phát động chiến dịch quân sự ở Dải Gaza hồi tháng 10/2023.