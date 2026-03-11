Báo Bangkok Post dẫn thông tin của Hải quân Thái Lan cho biết tàu chở hàng Mayuree Naree treo cờ Thái Lan, hoạt động dưới sự quản lý của Công ty TNHH Precious Shipping PCL sáng nay (11/3) đã rời cảng Khalifa của Các tiểu vương quốc Ảrập thống nhất (UAE) để hướng đến cảng Kandla ở khu vực Gujarat, Ấn Độ. Vào lúc 11h10 trưa 11/3 (giờ Thái Lan, tức khoảng 14h30 giờ địa phương), tàu Mayuree Naree đã bị tấn công ngay khi rời khỏi eo biển Hormuz.

Tàu Mayuree Naree. Ảnh: Marine Traffic

“Hai quả đạn đã gây ra các vụ nổ trong phòng máy ở đuôi tàu, dẫn tới hỏa hoạn. Toàn bộ 23 thủy thủ trên tàu đều là người Thái Lan. Có 20 người trong số đó đã rời khỏi tàu và dùng phao cứu sinh, sau đó được đưa về bờ tại Khasab, Oman. Các đơn vị Hải quân Oman đang hỗ trợ cho 3 thủy thủ còn lại, những người được cho vẫn ở trên tàu Mayuree Naree. Hiện chi tiết về cuộc tấn công đang được điều tra”, Trung tâm Kiểm soát giao thông hàng hải và tàu thuyền của Hải quân Thái Lan thông tin.

Báo Times of Israel dẫn thông tin từ Bộ Vận tải Thái Lan sau đó cho hay khu vực phòng máy bị tấn công của tàu Mayuree Naree “là nơi làm việc của 3 thủy thủ còn ở lại trên tàu”. Tuy nhiên, nhà chức trách không tiết lộ thêm thông tin về tình trạng của những người này.

Trước đó, Cơ quan An ninh hàng hải Anh (UKMTO) thông báo đã xảy ra ít nhất 2 cuộc tấn công nhằm vào các tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz trong sáng 11/3. “Chúng tôi nhận được báo cáo về việc một tàu chở hàng bị trúng ‘vật thể lạ không xác định’ ở eo biển Hormuz, dẫn đến hỏa hoạn trên tàu. Tàu đã yêu cầu hỗ trợ và thủy thủ đoàn đang được sơ tán”, trích thông cáo của UKMTO.