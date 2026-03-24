Hãng thông tấn CNN đưa tin, trong bài phát biểu được phát sóng trên kênh truyền hình Iran hôm 23/3, ông Rezaei tuyên bố Tehran sẽ chiến đấu cho đến khi tất cả những lệnh trừng phạt kinh tế áp lên nước này được dỡ bỏ cũng như đạt được các đảm bảo quốc tế, có sự ràng buộc về mặt pháp lý để ngăn chặn sự can thiệp của Mỹ vào Iran.

Ông Mohsen Rezaei, cố vấn quân sự cấp cao của tân lãnh tụ tối cao Iran. Ảnh: Iran Press/IRNA

“Chúng tôi thấy các lực lượng vũ trang Iran đang tiến hành các chiến dịch và hoạt động với sức mạnh. Lãnh đạo mới của chúng tôi đã nắm vững quyền điều hành… Về cơ bản, cuộc xung đột đã kết thúc hơn 1 tuần trước và Mỹ sẵn sàng ngừng lại để theo đuổi một thỏa thuận ngừng bắn. Tuy nhiên, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã thúc đẩy việc tiếp tục giao tranh. Sau ngày thứ 15 kể từ khi xung đột nổ ra, Mỹ hiểu rằng họ không còn con đường nào dẫn đến chiến thắng trong cuộc xung đột này”, ông Rezaei nói.

Cho đến nay, giới chức Mỹ và Israel chưa phản hồi về tuyên bố trên của ông Rezaei.

Israel không kích trụ sở của IRGC

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đêm 23/3 cho biết lực lượng không quân của họ (IAF) vừa thực hiện cuộc không kích nhằm vào một trụ sở của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) “đặt trong một công trình dân sự giữa lòng thủ đô Tehran”.

IDF thông tin: “IAF, với sự hỗ trợ của lực lượng tình báo quân sự Israel đã tiến hành không kích một trụ sở của IRGC ở giữa khu vực dân sự. Căn cứ trên đóng vai trò điều phối các đơn vị cấp quận chịu trách nhiệm thực thi trật tự và an ninh nội bộ của chính quyền Tehran. Ngoài ra, thông qua trụ sở trên, Iran đã chỉ huy các tiểu đoàn thuộc lực lượng bán quân sự Basij”.

IDF nhấn mạnh cuộc không kích nhằm vào trụ sở của IRGC là một phần nỗ lực nhằm tác động lên những hệ thống cốt lõi và khả năng an ninh của chính quyền Iran.