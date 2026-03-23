Báo Guardian đưa tin, trong thông cáo đăng trên mạng xã hội Truth Social ngày 23/3, Tổng thống Trump tuyên bố ông “rất vui mừng” thông báo Mỹ và Iran đã có nhiều cuộc đối thoại tốt đẹp và hiệu quả trong 2 ngày qua “để giải quyết hoàn toàn và triệt để các hành động thù địch ở khu vực Trung Đông”.

“Dựa trên nội dung và thái độ của các cuộc đối thoại sâu sắc, chi tiết, mang tính xây dựng và sẽ tiếp tục trong suốt tuần này, tôi đã chỉ thị Bộ Chiến tranh Mỹ hoãn lại tất cả các cuộc tấn công quân sự vào những nhà máy điện và hạ tầng năng lượng của Iran trong thời hạn 5 ngày, tùy thuộc vào sự thành công của những cuộc gặp và thảo luận đang diễn ra”, ông Trump cho hay.

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mỹ không đưa ra bất kỳ thông tin chi tiết nào xoay quanh những cuộc đối thoại vừa qua giữa các quan chức Washington và Tehran.

Tuyên bố trên của Tổng thống Trump dường như đã làm dịu sự căng thẳng giữa Mỹ và Iran xoay quanh vấn đề eo biển Hormuz, một trong các tuyến hàng hải quan trọng nhất thế giới đang bị Tehran phong tỏa thời gian qua.

Ngay sau tuyên bố trên của ông Trump, hãng thông tấn Fars trích dẫn một nguồn tin Iran giấu tên khẳng định Tehran không hề có tiếp xúc trực tiếp nào với nhà lãnh đạo Mỹ, kể cả thông qua trung gian. Theo nguồn tin, ông Trump “đã lùi bước” sau khi nhận được lời cảnh báo về việc Iran sẽ nhắm đến hạ tầng năng lượng ở Trung Đông.

Trước đó, vào ngày 21/3, ông Trump viết trên mạng Truth Social rằng nếu Iran không mở hoàn toàn eo biển Hormuz và không chấm dứt đe dọa khu vực này trong vòng 48 giờ, Mỹ “sẽ tấn công và phá hủy các nhà máy điện mà chính quyền Tehran quản lý, bắt đầu từ nhà máy lớn nhất”.

Theo hãng tin BBC, ông Trump đưa ra đe dọa trên vào lúc 23h44 giờ GMT ngày 21/3 (6h44 giờ Việt Nam ngày 22/3). Như vậy, thời hạn chót để Iran phải mở cửa eo biển Hormuz theo yêu cầu của Mỹ là 23h44 giờ GMT ngày 23/3 (6h44 giờ Việt Nam ngày 24/3).