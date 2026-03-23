Theo Telegraph, sau 3 tuần xung đột, cả Iran và Mỹ đều đưa ra những tín hiệu trái chiều, cho thấy sự cởi mở với các nỗ lực ngoại giao trong khi vẫn tiếp tục những lời lẽ đòi hỏi sự đầu hàng hoàn toàn. Hiện nay, Nhà Trắng bác bỏ kêu gọi ngừng bắn trong khi Tehran khẳng định các cuộc đàm phán không thể bắt đầu cho tới khi giao tranh chấm dứt.

Tổng thống Donald Trump tuyên bố rõ rằng ông không ủng hộ việc ngừng bắn ngay lập tức với lập luận áp lực quân sự phải được duy trì để buộc Tehran nhượng bộ. Tuyên bố trước báo giới vào cuối tuần trước, ông Trump nói: “Tôi không muốn ngừng bắn… bạn không thể ngừng bắn khi bạn đang tiêu diệt phía bên kia".

Trước đó, người đứng đầu nước Mỹ cho rằng cuộc xung đột chỉ có thể chấm dứt khi giới lãnh đạo Iran sụp đổ. Ông Trump nói: "Đến một lúc nào đó... có lẽ không còn ai để nói: Chúng tôi đầu hàng".

Hôm qua (22/3), người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei nói với hãng tin IRNA, những lời kêu gọi Iran kiềm chế là vô nghĩa và Mỹ, Israel - những nước khởi xướng xung đột phải chịu trách nhiệm chấm dứt những gì đã gây ra.

Chính quyền của Tổng thống Trump đã thúc đẩy một giải pháp bao gồm các giới hạn nghiêm ngặt đối với chương trình hạt nhân, khả năng tên lửa và các hoạt động khu vực của Iran. Nỗi lo về khả năng tên lửa của Iran đã được dấy lên vào ngày 21/3 sau khi Israel cảnh báo rằng Tehran đã phát triển vũ khí đạn đạo liên lục địa có khả năng tấn công London.

Trang Axios dẫn lời các quan chức Mỹ cho hay, bất kỳ thỏa thuận nào nhằm chấm dứt giao tranh cũng bao gồm việc mở lại tuyến vận chuyển dầu mỏ quan trọng qua eo biển Hormuz, giải quyết vấn đề kho dự trữ uranium đã được làm giàu ở mức cao và thiết lập một thỏa thuận dài hạn về chương trình hạt nhân, tên lửa đạn đạo và sự hỗ trợ cho các lực lượng ủy nhiệm trong khu vực của Iran.

Các nỗ lực ngoại giao dường như đã bị đình trệ khi Mỹ và Iran không có liên lạc trực tiếp nào trong vài ngày qua mặc dù Ai Cập, Qatar và Anh đều đã chuyển các thông điệp giữa hai bên.