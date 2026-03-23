Hãng thông tấn Al Jazeera đưa tin, Hội đồng quốc phòng quốc gia Iran hôm nay (23/3) tuyên bố: "Nếu có bất kỳ âm mưu nào nhằm tấn công bờ biển và các đảo của Iran, vậy thì mọi tuyến đường tiếp cận và giao thông ở Vịnh Ba Tư và bờ biển trong khu vực sẽ bị rải đầy thủy lôi”.

Hội đồng quốc phòng Iran khẳng định phương thức duy nhất để tàu thuyền của những nước không tham gia xung đột có thể đi qua eo biển Hormuz là phải phối hợp với Tehran.

Vị trí đảo Kharg và khu vực bờ biển Iran. Ảnh: Al Jazeera

Theo Al Jazeera, Tehran đưa ra lời cảnh báo trên giữa lúc xuất hiện thông tin Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc kế hoạch cho quân chiếm đóng hoặc phong tỏa đảo Kharg, “trái tim dầu mỏ” của Iran.

Đảo Kharg nằm cách bờ biển Iran chưa đến 25km và cách eo biển Hormuz khoảng 480km về phía bắc. Hòn đảo có chiều dài 8km này là nơi Tehran đặt cảng dầu mỏ chính. Ngoài ra, trên đảo còn có các cơ sở lưu trữ và bốc xếp nhiên liệu được vận chuyển bằng đường ống từ những mỏ dầu lớn ở tây nam Iran.

Nga khuyên Mỹ không dội bom nhà máy điện hạt nhân của Iran

Tại cuộc họp báo diễn ra ngày 23/3, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov khuyến cáo các đợt không kích của Mỹ nhằm vào một số nhà máy hạt nhân của Iran có thể dẫn đến những hậu quả không thể khắc phục.

Hãng thông tấn TASS dẫn lời ông Peskov nói: “Chúng tôi tin các cuộc tấn công vào những cơ sở hạt nhân tiềm ẩn nguy hiểm cực kỳ lớn… Do vậy, với lập trường có trách nhiệm về vấn đề này, Nga từng nhiều lần bày tỏ sự quan ngại”.

Trước đó, vào ngày 17/3, tập đoàn hạt nhân Rosatom của Nga cho biết một cuộc không kích đã xảy ra bên trong khuôn viên nhà máy điện hạt nhân Bushehr của Iran. Được biết, nơi hứng đòn không kích nằm rất gần tổ máy phát điện đang hoạt động trong nhà máy.