Theo CNN, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) tối 12/7 đã thông báo về việc quân đội Mỹ thực hiện một số cuộc không kích nhắm vào các hệ thống tên lửa và xuồng cao tốc của Iran tại một số địa điểm xung quanh eo biển Hormuz.

"Tổng thống Donald Trump đã yêu cầu quân đội thực hiện các cuộc tấn công nhằm buộc lực lượng Iran phải chịu trách nhiệm về các hành động của mình. Trước khi chúng tôi tiến hành chiến dịch không kích, Iran vẫn tiếp tục khai hỏa vào tàu thuyền ở Hormuz", CENTCOM cho biết.

Tiêm kích của Mỹ xuất kích để không kích các mục tiêu Iran. Ảnh: CENTCOM

Sau thông báo của CENTCOM, truyền thông Iran đã ghi nhận nhiều vụ nổ xảy ra tại đảo Qeshm, Jask, Sirik và Bandar Abbas. Bộ Ngoại giao Iran ngày 12/7 cũng ra thông cáo lên án các hoạt động quân sự của Mỹ.

"Chỉ 25 ngày sau khi ký thỏa thuận ngừng bắn, Mỹ đã công khai vi phạm gần như toàn bộ các điều khoản của biển bản ghi nhớ. Ngoài việc tấn công hạ tầng dân sự của chúng tôi, Washington còn lôi kéo các cuộc gia Vùng Vịnh vào vấn đề này. Cần nói rõ rằng mọi địa điểm được sử dụng để phát động các cuộc tấn công sẽ bị coi là mục tiêu hợp pháp cho các đòn đáp trả của lực lượng vũ trang Iran", thông cáo nêu rõ.

Trong tuyên bố của mình, Bộ Ngoại giao Iran cũng kêu gọi Liên Hợp Quốc và Hội đồng Bảo an gây sức ép "để buộc bên gây hấn cũng như những bên hỗ trợ phải chịu trách nhiệm".