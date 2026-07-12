Iran sửa chữa tuyến đường sắt trọng yếu. Ảnh: WANA

Hãng tin WANA dẫn lời Thống đốc tỉnh Golestan Ali Asghar Tahmasabi mô tả việc khôi phục nhanh chóng này là một phản ứng thiết thực đối với các nỗ lực nhằm phá vỡ cơ sở hạ tầng giao thông của đất nước.

Ông Tahmasabi cho biết các quan chức tỉnh đã đến hiện trường chỉ vài giờ sau vụ tấn công và ra lệnh tiến hành ngay lập tức các cuộc kiểm tra an toàn, dọn dẹp mảnh vỡ và đánh giá thiệt hại. Các đội cứu hộ khẩn cấp, kỹ thuật và dịch vụ công cộng đã được huy động để khôi phục tuyến đường sắt nhanh nhất có thể.

Sau các cuộc kiểm tra kỹ thuật và thử nghiệm an toàn, cây cầu đã được mở lại cho giao thông đường sắt trong vòng chưa đầy 24 giờ, trong khi công tác khôi phục hoàn toàn vẫn đang được tiến hành.

Cầu đường sắt Agh Tappeh Khan ở tỉnh Golestan phía bắc Iran bị hư hại trong một cuộc tấn công tên lửa của Mỹ hôm 9/7. Cây cầu này là một phần của hành lang đường sắt Trung Quốc - Turkmenistan - Iran, được sử dụng để vận chuyển hàng hóa giữa Trung Quốc, Nga và Iran. Tuyến đường càng trở nên có ý nghĩa hơn trong năm nay, khi các cảng của Iran ở Vùng Vịnh bị Mỹ phong tỏa. Kể từ cuối năm 2025, Nga cũng đã sử dụng tuyến đường này để vận chuyển hàng hóa tới Iran.

Theo hãng tin Fars News, Iran đã đệ đơn khiếu nại chính thức lên Tổ chức Liên chính phủ về Vận tải Đường sắt Quốc tế (OTIF), yêu cầu tổ chức này có biện pháp xử lý liên quan đến các cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào hạ tầng đường sắt của Iran.

Trong thư gửi Tổng Thư ký OTIF, Ali Bahreini - Đại diện thường trực của Iran tại Liên Hợp Quốc và các tổ chức quốc tế khác ở Geneva cho biết vụ tấn công nhằm vào một cây cầu đường sắt ở tỉnh Golestan không phải là sự việc đơn lẻ mà là một phần trong "mô hình tấn công liên tiếp" nhằm vào mạng lưới đường sắt và các cơ sở hạ tầng giao thông dân sự khác của Iran.

Ông Bahreini cảnh báo các cuộc tấn công nhằm vào hạ tầng đường sắt không chỉ gây thiệt hại cho tài sản của một quốc gia thành viên mà còn đe dọa đến sự an toàn, an ninh và độ tin cậy của hệ thống vận tải đường sắt quốc tế. Ông kêu gọi OTIF có những biện pháp phù hợp trong phạm vi thẩm quyền của tổ chức và theo các công ước liên quan.