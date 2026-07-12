Theo Al Jazeera, hàng loạt quốc gia Vùng Vịnh gồm Kuwait, Bahrain, Jordan, Qatar và Oman ngày 12/7 đã xác nhận việc Iran tấn công lãnh thổ của mình.

Bộ Ngoại giao Qatar cho rằng việc Tehran nối lại các cuộc tấn công là "hành vi leo thang nguy hiểm, làm phức tạp các nỗ lực kiềm chế căng thẳng và làm suy yếu những nỗ lực ngoại giao nhằm bảo đảm an ninh".

"Chúng tôi hoàn toàn có quyền đáp trả. Cuộc tấn công của Iran đã xâm phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Qatar, đồng thời vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế", Bộ Ngoại giao Qatar nêu rõ.

Iran tấn công hàng loạt căn cứ của Mỹ tại các nước Vùng Vịnh. Ảnh: WANA

Trong khi đó, Bahrain cáo buộc Iran đang tiến hành những hành vi gây hấn "mang tính hệ thống". Chính phủ nước này cũng kêu gọi người dân nâng cao cảnh giác, đồng thời chỉ thị quân đội duy trì trạng thái sẵn sàng cao nhất để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ đất nước.

Dù không phải mục tiêu trong đợt tấn công mới nhất của Iran, nhưng Ảrập Xê-út và Lebanon cũng có những tuyên bố thể hiện sự không hài lòng với Tehran.

"Iran đã vi phạm các nguyên tắc của luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên Hợp Quốc, Hiến chương Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OIC) và các nguyên tắc láng giềng hữu nghị thông qua các vụ tấn công lặp đi lặp lại nhằm vào tàu thương mại ở eo biển Hormuz", Bộ Ngoại giao Ảrập Xê-út cho biết.

Trong khi đó, Thủ tướng Lebanon Nawaf Salam đã lên án các cuộc tấn công của Iran nhằm vào Jordan, Bahrain, Kuwait, Oman và Qatar. "Chúng tôi đoàn kết với các quốc gia anh em và sẽ luôn duy trì sự ủng hộ vững chắc dành cho họ", ông Salam nói.

Trước đó, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã xác nhận việc tiến hành tấn công đáp trả Mỹ. Các mục tiêu bị nhắm tới bao gồm căn cứ không quân Prince Hassan ở Jordan, căn cứ không quân Al Udeid ở Qatar, các trung tâm hậu cần phục vụ tàu sân bay Mỹ tại cảng Duqm ở Oman và các cơ sở quân sự của Mỹ tại Kuwait và Bahrain.