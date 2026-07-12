Theo Al Jazeera, Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 12/7 đã thông báo về việc sử dụng tên lửa đạn đạo và UAV để tấn công các căn cứ quân sự Mỹ ở Jordan, Qatar, Kuwait, Bahrain và Oman.

Ngoài việc nhắm vào các căn cứ Mỹ ở Vùng Vịnh, hải quân Iran cũng tấn công và hô hiệu thêm một con tàu khác ở eo biển Hormuz, cáo buộc phương tiện này đã vi phạm quy định của Tehran.

Cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf tuyên bố thời kỳ của các thỏa thuận đơn phương đã kết thúc, nhấn mạnh rằng các bên liên quan phải thực hiện đầy đủ các cam kết hoặc sẽ phải gánh chịu hậu quả.

Iran tấn công các căn cứ ở Vùng Vịnh để đáp trả Mỹ. Ảnh: WANA

"Thời kỳ của các thỏa thuận đơn phương đã chấm dứt. Chúng tôi đã cảnh báo Mỹ phải thực hiện những lời hứa và cam kết của đã đưa ra. Nếu không, họ sẽ phải trả giá. Giờ là lúc đối mặt với thực tế", ông Ghalibaf nói.

Trong khi đó, phát ngôn viên quân đội Iran Mohammad Akrami-Nia cáo buộc Washington một lần nữa không tuân thủ các nghĩa vụ theo bản ghi nhớ hiện tại với Iran, nhấn mạnh rằng Mỹ có lịch sử rút khỏi các hiệp định và tổ chức quốc tế.

"Bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào các đảo, khu vực ven biển hoặc cơ sở quân sự của Iran đều sẽ phải đối mặt với phản ứng cứng rắn. Tehran sẽ bảo vệ các quyền của mình theo đúng nội dung bản ghi nhớ. Chúng tôi kêu gọi Washington tuân thủ thỏa thuận và tránh các hành động có thể làm gia tăng bất ổn trong khu vực", ông Akrami-Nia cho biết.

Theo báo cáo của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), đợt không kích mới nhất của quân đội Mỹ đã đánh trúng khoảng 140 mục tiêu quân sự, gồm các trận địa tên lửa và UAV, năng lực hải quân, kho đạn, mạng lưới thông tin liên lạc và các cơ sở giám sát ven biển của Iran.