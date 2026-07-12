Máy bay Mỹ tham gia chiến dịch không kích Iran. Ảnh: Anadolu

Theo CNN, Bộ Tư lệnh trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC) đã tấn công một tàu công-ten-nơ treo cờ Cyprus đang đi qua eo biển Hormuz, khiến một thủy thủ mất tích.

Trong bài viết vừa đăng tải trên mạng xã hội X, CENTCOM cho biết: "Iran đã được trao thêm một cơ hội để chứng minh việc tuân thủ Bản ghi nhớ sau khi bị quy trách nhiệm về các vụ tấn công trước đó vào các tàu thương mại nhưng một lần nữa nước này đã không làm được".

CENTCOM thông báo cuộc tấn công mới nhằm vào Iran bắt đầu lúc 19h15 (6h15 ngày 12/7 theo giờ Việt Nam) và vẫn đang diễn ra.

Theo CENTCOM, Mỹ đang “áp đặt một cái giá đắt” lên Iran theo chỉ thị của Tổng thống Donald Trump. Trong khi đó, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth tuyên bố trên mạng xã hội: "Iran đã đưa ra một lựa chọn sai lầm. Giờ họ phải trả giá".

Iran chính thức đóng eo biển Hormuz

Iran dùng tên lửa bắn cảnh cáo tàu vi phạm tại eo Hormuz. Ảnh: WANA

Sáng sớm nay (12/7), hải quân IRGC tuyên bố đóng cửa eo biển Hormuz cho đến khi có thông báo mới đồng thời khẳng định không tàu thuyền nào được phép đi qua tuyến đường thủy chiến lược này cho đến khi sự can thiệp của Mỹ vào khu vực chấm dứt.

Theo hãng tin WANA, quyết định này được đưa ra sau khi một tàu không tuân thủ lộ trình tại eo biển Hormuz và phớt lờ các cảnh báo hàng hải của Iran, buộc hải quân Iran phải bắn cảnh cáo bằng tên lửa hành trình.

Hải quân IRGC cho biết, bất chấp cảnh báo trước đó rằng các tàu cần sử dụng các tuyến đường vận chuyển được chỉ định, một số tàu đã cố gắng di chuyển qua các tuyến đường trái phép và phớt lờ các chỉ thị lặp đi lặp lại về việc thay đổi hướng đi.

Một trong các tàu đã tắt hệ thống nhận dạng và gây nguy hiểm cho an ninh hàng hải, do đó Iran đã phải bắn cảnh cáo để buộc nó dừng lại.

IRGC cũng cảnh báo bất kỳ cuộc tấn công mới nào chống lại Iran sẽ bị đáp trả mạnh mẽ và các căn cứ quân sự thù địch trong khu vực sẽ bị nhắm mục tiêu.