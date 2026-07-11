Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: WANA

Hãng thông tấn Anadolu dẫn bài đăng của ông Trump viết: "1.000 tên lửa đã khóa mục tiêu và sẵn sàng khai hỏa nhằm vào Cộng hòa Hồi giáo Iran, cùng với hàng nghìn tên lửa khác sẽ lập tức được phóng tiếp theo nếu chính phủ Iran thực hiện lời đe dọa như đã được nhắc đến ở nhiều nơi trên thế giới, nhằm ám sát hoặc tìm cách ám sát Tổng thống đương nhiệm của Mỹ và trong trường hợp này là tôi!".

Ông Trump cho biết thêm, mệnh lệnh đã được ban và khẳng định quân đội Mỹ "sẵn sàng, quyết tâm và đủ năng lực" trong thời hạn một năm để xóa sổ và phá hủy hoàn toàn mọi khu vực của Iran.

Trong những tuần gần đây, ông Trump đã nhiều lần tuyên bố Iran có âm mưu hoặc tiếp tục âm mưu ám sát ông. Tuy nhiên, Iran đã phủ nhận những cáo buộc này.

Theo một báo cáo của tờ The Wall Street Journal, Israel gần đây đã chia sẻ với Mỹ thông tin tình báo Iran đã xây dựng một kế hoạch mới nhằm ám sát ông Trump.

Các nhà phân tích nhận xét những bình luận của ông Trump có khả năng làm gia tăng căng thẳng ở Trung Đông trong bối cảnh Mỹ liên tiếp không kích Iran và nước này đã đáp trả bằng các cuộc tấn công trả đũa những nước khác trong khu vực.

Sau màn đọ hỏa lực, Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ đã đồng ý tiếp tục đàm phán với Iran nhưng nhấn mạnh "một cách rõ ràng" thỏa thuận ngừng bắn đã kết thúc.

Các nhà trung gian đang nỗ lực đẩy nhanh các hoạt động ngoại giao để cứu vãn tiến trình hòa bình đang bị đình trệ. Đồng thời, Israel cho biết nước này sẵn sàng đối đầu với Iran một lần nữa nếu cần thiết.