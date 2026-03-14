Theo tờ The Hill, Tổng thống Mỹ Trump ngày 13/3 thông báo quân đội này đã phá hủy mọi cơ sở quân sự của Iran trên đảo Kharg, nhưng vẫn chưa tấn công hạ tầng dầu mỏ tại đây vì "lý do nhân đạo".

"Chúng tôi vẫn chưa nhắm vào các cơ sở dầu mỏ trên đảo Kharg. Nhưng nếu Iran vẫn tiếp tục cản trở việc lưu thông tự do và an toàn của tàu thuyền qua eo biển Hormuz thì chúng tôi sẽ xem xét lại vấn đề này", ông Trump cho biết.

Tổng thống Mỹ khẳng định Iran không có khả năng bảo vệ bất kỳ mục tiêu nào mà Washington nhắm tới, đồng thời tiếp tục kêu gọi các lực lượng vũ trang của Tehran đầu hàng.

Đảo Kharg của Iran. Ảnh: The Nightly

"Iran sẽ không bao giờ sở hữu vũ khí hạt nhân cũng như không có khả năng đe dọa Mỹ, Trung Đông hay thế giới. Quân đội Iran và các lực lượng liên quan nên buông vũ khí để cứu lấy phần còn lại của đất nước họ, vốn cũng không còn lại nhiều", ông Trump nói.

Tuyên bố của nhà lãnh đạo Mỹ được đưa ra trong bối cảnh giá dầu thế giới biến động mạnh kể từ khi Iran bắt đầu phong tỏa eo biển Hormuz. Việc Washington nhắm vào đảo Kharg có thể khiến Tehran phải thay đổi chiến lược, bởi hòn đảo này là nơi tập trung hơn 90% lượng dầu xuất khẩu của Iran.

Theo hãng thông tấn Axios, đảo Kharg mằm cách bờ biển Iran chưa đến 25km và cách eo biển Hormuz khoảng 480km về phía bắc. Hòn đảo có chiều dài 8km này là nơi Tehran đặt cảng dầu mỏ chính. Ngoài ra, trên đảo còn có các cơ sở lưu trữ và bốc xếp nhiên liệu được vận chuyển bằng đường ống từ những mỏ dầu lớn ở tây nam Iran.

"Việc ném bom hoặc chiếm quyền kiểm soát đảo Kharg sẽ khiến Iran không thể xuất khẩu dầu", một chuyên gia của Viện Quan hệ quốc tế và Chiến lược (Iris) bình luận.