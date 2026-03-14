Tờ Kyiv Independent dẫn lời Tổng thống Mỹ Trump phát biểu hôm 13/3: "Không, chúng tôi không cần sự giúp đỡ của Ukraine hay bất kỳ ai trong việc phòng thủ UAV. Chúng tôi có hiểu biết về UAV hơn bất kỳ quốc gia nào, thực tế là Mỹ đang có những UAV tốt nhất thế giới".

Tuyên bố của nhà lãnh đạo Mỹ dường như đã phủ nhận hoàn toàn thông tin trước đó của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Cách đây vài ngày, ông Zelensky nói Kiev đã đồng ý với yêu cầu hỗ trợ của Washington trong cuộc xung đột với Iran, đồng thời đã gửi các chuyên gia và vũ khí đánh chặn tới Trung Đông.

Trong phát biểu cùng ngày, ông Trump nhận định Tổng thống Nga Vladimir Putin "có thể" đang hỗ trợ Iran trong các hoạt động quân sự. "Tôi nghĩ ông ấy đang giúp họ một chút, vì có thể ông ấy cho rằng Mỹ đang giúp Ukraine. Điều đó giống kiểu anh làm vậy và chúng tôi cũng làm vậy", lãnh đạo Nhà Trắng bày tỏ.

Ngoài ra, ông Trump cũng cho biết Washington sẵn sàng hộ tống các tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz nếu cần thiết và tin giá dầu cũng như các hàng hóa khác sẽ bắt đầu giảm ngay sau khi chiến dịch kết thúc

"Chúng tôi sẽ làm điều đó nếu cần. Nhưng hy vọng mọi việc sẽ diễn ra tốt đẹp. Chúng ta sẽ chờ xem điều gì xảy ra", ông Trump nói.

Theo nguồn tin của tờ Wall Street Journal, Lầu Năm Góc ngày 13/3 đã phê chuẩn kế hoạch triển khai thêm khoảng 5.000 lính thủy đánh bộ và nhiều tàu chiến tới Trung Đông để gây sức ép với Iran.