Theo hãng tin CNN, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Hegseth ngày 13/3 đã có cuộc họp báo tại Lầu Năm Góc để đưa ra nhận định về tình hình xung đột Iran, nhấn mạnh hoạt động quân sự của Mỹ vẫn diễn ra đúng kế hoạch.

"Chúng tôi biết người được gọi là 'lãnh tụ tối cao' đang bị thương nặng, có khả năng ngoại hình bị biến dạng. Mọi người cần phải đặt câu hỏi vì sao thông điệp đầu tiên từ khi nhậm chức của người này lại được viết bằng văn bản, trong khi Iran không thiếu máy ghi âm và camera. Tôi nghĩ mọi người có thể đoán được lý do", ông Hegseth nói.

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Hegseth. Ảnh: NYT

Trong tuyên bố của mình, Bộ trưởng Hegseth cảnh báo Washington sẽ sớm thực hiện những cuộc không kích quy mô lớn nhất nhắm vào Iran, khẳng định Mỹ và Israel đã đạt được những thành công quân sự lớn ở Trung Đông.

"Iran hiện không còn hệ thống phòng không, không còn không quân và cũng không còn hải quân, số lượng tên lửa đã giảm tới 90%, trong khi số máy bay không người lái (UAV) tấn công giảm 95%. Chiến dịch đang diễn ra đúng kế hoạch nhằm đánh bại, phá hủy và vô hiệu hóa toàn bộ các năng lực quân sự của Iran với tốc độ mà thế giới chưa từng thấy", ông Hegseth cho biết.

Cũng tại cuộc họp báo, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Dan Caine nhấn mạnh Iran vẫn đang gây ra nguy hiểm cho các tàu thuyền ở eo biển Hormuz. Tuy vậy, quân đội Mỹ đang đẩy mạnh việc phá hủy năng lực rải thủy lôi của Iran.

Trong một thông báo riêng rẽ ngày 13/3, Bộ Ngoại giao Mỹ đã treo thưởng tới 10 triệu USD cho các thông tin có thể giúp xác định vị trí của Lãnh tụ tối cao Mojtaba Khamenei và 9 nhân vật chủ chốt khác có liên quan đến Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).