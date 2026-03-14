Báo The Hill cho hay, chỉ vài ngày sau khi phát động chiến dịch “Cơn cuồng nộ dữ dội”, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 3/3 tuyên bố rằng Hải quân Mỹ nếu cần thiết sẽ bắt đầu công tác hộ tống các tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz càng sớm càng tốt. Theo nhà lãnh đạo Mỹ khi đó, Washington cần phải đảm bảo “dòng chảy năng lượng tự do cho thế giới”.

Tàu sân bay USS Abraham Lincoln của Mỹ. Ảnh: CENTCOM/Mạng xã hội X

Tuy nhiên, cho đến nay, quân đội Mỹ chưa thực hiện bất kỳ nhiệm vụ hộ tống tàu thuyền nào. Theo nhận định từ các chuyên gia, sự do dự trên của Washington đến từ việc đưa tàu chiến vào vùng biển ngay ngoài khơi Iran, nơi những khí tài Mỹ “phải đối mặt với nguy cơ bị Iran tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) hoặc tên lửa đạn đạo phóng từ trên bờ như một biện pháp trả đũa của Tehran đối với các đòn tấn công từ Mỹ và Israel”.

Là một trong những tuyến hàng hải quan trọng hàng đầu thế giới, eo biển Hormuz nằm ở vị trí giữa Oman và Iran, nối vịnh Ba Tư với vịnh Oman và biển Ảrập. Từ khi xung đột nổ ra, Iran tuyên bố phong tỏa eo biển Hormuz khiến nhiều tàu chở hàng, trong đó có các tàu chở dầu, không dám đi qua khu vực này. Động thái trên cũng khiến cho giá dầu thô thế giới tăng mạnh những ngày qua.

Trong tuần này, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) được cho đã thực hiện vài vụ tấn công nhằm vào các tàu chở hàng cố đi qua eo biển Hormuz, trong đó có tàu chở hàng Mayuree Naree của Thái Lan. Cũng trong ngày 12/3, tân Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei khẳng định eo biển Hormuz vẫn bị phong tỏa.

Trả lời phỏng vấn chương trình “Morning Joe” chiếu trên kênh MS Now, cựu quan chức cấp cao Mỹ John Kirby nói rằng Iran “chỉ cần nỗi sợ cũng đủ để đóng cửa cả eo biển”.

Ông John Kirby. Ảnh: MS Now/Morning Joe

“Đây chính là lý do eo biển bị phong tỏa trong những ngày đầu của cuộc xung đột. Iran khi đó chưa hề phóng máy bay không người lái (UAV) hay bắn một quả tên lửa, cũng chưa rải thủy lôi nhưng không ai dám đi qua eo biển vì họ sợ hãi”, ông Kirby chia sẻ.

Theo cựu phát ngôn viên Lầu Năm Góc, ngay cả với sự hộ tống của Hải quân Mỹ trong “một nhiệm vụ tốn kém và mất nhiều thời gian” thì nhiệm vụ đó dù có chuẩn bị kỹ lưỡng đến đâu vẫn có thể thất bại.

Chuyên gia Rose Kelanic làm việc tại Viện nghiên cứu chính sách Defense Priorities có trụ sở ở thủ đô Washington DC (Mỹ) nhận định rằng một nhiệm vụ hộ tống tàu thuyền như vậy sẽ là vấn đề quân sự đầy rủi ro và khó khăn vì vướng phải nhiều lý do. Chẳng hạn, với các tên lửa và UAV được phóng từ khu vực ven biển thì những vũ khí đó “khó có thể bị đánh chặn trước khi chúng tấn công mục tiêu”.

Các UAV quân sự của Iran xuất kích. Ảnh: Mehr News

Bà Kelanic nhận xét: “Nếu chúng ta thực sự triển khai tàu chiến Mỹ ở eo biển Hormuz, thì điều đó sẽ khiến các khí tài quân sự dễ bị tổn thương trước UAV, tên lửa và tất cả những thứ mà Iran có thể sử dụng để tấn công tàu chở dầu. Không phải là vấn đề các lực lượng Washington không thể thực hiện nhiệm vụ đó, nhưng chúng ta sẽ chứng kiến việc Mỹ có thêm nhiều thương vong và tôi cảm thấy chính quyền Trump rất sợ thương vong xảy ra”.