Theo Times of Israel, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) ngày 11/4 đã xác nhận việc 2 tàu khu trục tên lửa USS Frank E. Peterson và USS Michael Murphy đi qua eo biển Hormuz để rà phá thủy lôi của Iran.

"2 chiến hạm USS Frank E. Peterson và USS Michael Murphy đã đi qua eo biển Hormuz và hoạt động ở vịnh Ba Tư như một phần của nhiệm vụ lớn hơn nhằm đảm bảo eo biển hoàn toàn không còn thủy lôi do Iran rải trước đó. Chúng tôi sẽ nhanh chóng thiết lập một tuyến đường hàng hải an toàn để khuyến khích lưu thông thương mại tự do", thông báo của CENTCOM cho biết.

Ngược lại, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cảnh báo rằng mọi nỗ lực của tàu quân sự nhằm đi qua eo biển Hormuz đều sẽ bị đáp trả, nhấn mạnh chỉ các tàu phi quân sự mới được phép đi qua khu vực này theo các quy định cụ thể.

Tàu khu trục tên lửa USS Frank E. Peterson của Mỹ. Ảnh: Wikipedia

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng "toàn bộ 28 tàu rải thủy lôi của Iran đã bị phá hủy", khẳng định quân đội Mỹ đang nhanh chóng tiến hành dọn dẹp eo biển Hormuz.

Đàm phán tại Pakistan vẫn tiếp tục

Theo CNN, cuộc đàm phán đầu tiên giữa Mỹ và Iran đã kết thúc vào rạng sáng 12/4, hiện các phái đoàn đang bước vào "giai đoạn chuyên gia", trong đó các ủy ban chuyên trách về kinh tế, quân sự, pháp lý và hạt nhân sẽ gặp gỡ nhau.

"Hai phái đoàn đang trao đổi văn bản, về cơ bản nhằm xác nhận rằng họ cùng chung quan điểm về các thỏa thuận đạt được trong ngày đàm phán đầu tiên. Các cuộc đàm phán vẫn đang tiếp tục để hoàn thiện các chi tiết kỹ thuật", nguồn tin của CNN tiết lộ.

Trong khi đó, các nguồn tin Pakistan mô tả bầu không khí của các cuộc đàm phán nhìn chung là "tích cực", nhưng các bên vẫn bế tắc về quyền kiểm soát eo biển Hormuz. "Mỹ đã đưa ra một số yêu cầu khó chấp nhận với Iran về eo biển Hormuz và một số vấn đề khác", truyền thông Pakistan cho biết.