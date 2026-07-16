Iran nã tên lửa vào các mục tiêu Mỹ ở Trung Đông. Video: WANA

Hãng tin Anadolu dẫn bài đăng trên mạng xã hội X sáng sớm nay (16/7) của người phát ngôn của IRGC Hossein Mohebbi cho hay: "Các kẻ thù của Iran không nên nghĩ có thể duy trì hướng đi hiện tại của chiến sự hoặc biến xung đột thành một cuộc chiến tiêu hao". Ông Mohebbi lưu ý các hoạt động hiện nay của Iran đều nhằm phá hủy cơ sở hạ tầng tấn công của Mỹ trong khu vực và các giai đoạn tiếp theo sẽ bắt đầu sau đó.

Ông Mohebbi cho biết như vậy sau khi một loạt vụ nổ mới xảy ra ở ít nhất 5 thành phố của Iran, cùng lúc Bộ Tư lệnh Trung tâm (CENTCOM) của quân đội Mỹ tuyên bố tiến hành thêm các cuộc không kích nhằm vào nước này.

Theo CENTCOM, các cuộc tấn công nhắm vào năng lực quân sự của Iran được sử dụng để đe dọa các tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz, một tuyến đường huyết mạch cho thương mại toàn cầu.

Mỹ vô hiệu hóa tàu chở dầu rỗng hướng về phía Iran. Video: CENTCOM

Quân đội Mỹ ngày 15/7 thông báo đã vô hiệu hóa một tàu chở dầu rỗng đang di chuyển về phía đảo Kharg, một huyết mạch kinh tế của Tehran. Đây là tàu đầu tiên bị lực lượng Mỹ vô hiệu hóa kể từ khi lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ đối với các cảng của Iran có hiệu lực trở lại vào ngày 14/7.

CENTCOM thống kê trong 24 giờ đầu tiên của lệnh phong tỏa hải quân, quân đội Mỹ đã chuyển hướng “2 tàu thương mại tuân thủ và vô hiệu hóa một tàu không tuân thủ”.

Các cuộc tấn công qua lại giữa Mỹ và Iran diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa hai nước về eo biển Hormuz leo thang, bất chấp thỏa thuận khung do Pakistan làm trung gian nhằm đi tới một giải pháp lâu dài.