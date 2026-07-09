CENTCOM cho biết thêm, động thái trên nhấn mạnh cam kết của Washington trong việc duy trì an ninh tại các hành lang hàng hải trọng yếu trong bối cảnh lo ngại về các cuộc xung đột mới.

Theo Middle East Eyes, việc phô diễn sức mạnh mới nhất diễn ra sau hàng loạt màn thị uy quân sự của Mỹ trong thời gian gần đây. Tháng trước, các tàu chiến và máy bay quân sự Mỹ đã tiến hành các hoạt động phối hợp trên biển Ảrập, di chuyển và bay theo đội hình sát nhau. CENTCOM mô tả đây là màn trình diễn "sức mạnh quân sự và hỏa lực vô song của Mỹ".

Tàu chiến Mỹ được triển khai khắp Trung Đông. Video: CENTCOM

CENTCOM thông báo cuộc diễn tập nhằm trấn an các đồng minh trong khu vực, đồng thời phát đi thông điệp tới Iran rằng Mỹ vẫn sẵn sàng đáp trả mọi mối đe dọa nhằm vào lợi ích hoặc các đối tác của Washington.

Đợt tăng cường lực lượng mới nhất diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa Washington và Tehran xấu đi nhanh chóng sau các cuộc đấu hỏa lực gần đây. Trong hai ngày qua, Mỹ tiến hành loạt không kích mà nước này mô tả là "mạnh mẽ" nhằm vào các mục tiêu quân sự của Iran để đáp trả các vụ tấn công nhằm vào ba tàu thương mại tại eo biển Hormuz.

Mỹ tấn công các mục tiêu quân sự của Iran. Video: CENTCOM

Quân đội Mỹ cho biết đã tấn công khoảng 90 mục tiêu quân sự ở Iran lúc đêm qua và rạng sáng nay (9/7) và 80 mục tiêu vào đêm trước đó, sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố thỏa thuận ngừng bắn đã "kết thúc". Điều này làm dấy lên nhiều câu hỏi hơn là câu trả lời về tương lai của các cuộc đàm phán và quyền kiểm soát eo biển Hormuz.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran đã trả đũa bằng cách tấn công các căn cứ của Mỹ ở Kuwait và Bahrain đồng thời cảnh báo sẽ mở rộng các cuộc tấn công sang các căn cứ khác của Mỹ trong khu vực nếu Mỹ tiếp tục trả đũa. Nhà đàm phán hàng đầu của Iran cảnh báo: “Nếu các ông tấn công, các ông sẽ bị đánh trả”.