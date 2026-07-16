Theo hãng thông tấn WANA, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei ngày 15/7 đã làm rõ lập trường ngoại giao và quốc phòng của Tehran trước những diễn biến gần đây.

"Chúng tôi không có kế hoạch đàm phán với Mỹ. Các cam kết chỉ có hiệu lực nếu bên còn lại cũng thực hiện đúng những gì họ đã cam kết. Nếu đối phương vi phạm thỏa thuận, chúng tôi sẽ đình chỉ việc thực hiện các nghĩa vụ của mình", ông Baghaei cho biết.

Trong tuyên bố của mình, quan chức ngoại giao Iran cáo buộc Mỹ đã không thể hiện thiện chí ngay từ khi các thỏa thuận được thiết lập. "Chúng tôi đã không còn bị ràng buộc theo tình hình hiện tại. Lực lượng vũ trang Iran sẽ đáp trả mạnh mẽ và dứt khoát trước bất kỳ hành động gây hấn nào của Mỹ", ông Baghaei nói.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei. Ảnh: WANA

Cũng theo ông Baghaei, toàn bộ giới chức Tehran đều có quan điểm thống nhất trong việc bảo vệ đất nước. "Không một quan chức có nào do dự khi phải bảo vệ quốc gia. Phòng thủ hiện là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi", quan chức ngoại giao Iran nhấn mạnh.

Mỹ tiếp tục hoạt động không kích ở Trung Đông

Theo đài CNN, Bộ tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) tối 15/7 đã thông báo về việc quân đội nước này hoàn tất một đợt tấn công kéo dài 90 phút, nhắm vào các hệ thống phòng thủ ven biển, kho chứa và bệ phóng tên lửa của Iran trên đảo Greater Tunb.

Sau đó không lâu, CENTCOM cũng xác nhận việc quân đội Mỹ vô hiệu hóa một tàu chở dầu tại eo biển Hormuz khi phương tiện này cố gắng vi phạm lệnh phong tỏa hải quân trong khu vực.

"Trong ngày 15/7, chúng tôi đã phát hiện tàu chở dầu M/T Belma treo cờ Curacao đang di chuyển trong vùng biển quốc tế theo hướng đến đảo Kharg. Con tàu này đã phớt lờ nhiều lần cảnh báo và cố gắng vi phạm lệnh phong tỏa của Mỹ. Một máy bay sau đó đã được triển khai để phóng tên lửa Hellfire vào con tàu", thông báo của CENTCOM nêu rõ.

Đây là lần đầu tiên CENTCOM thông báo tấn công tàu hàng tại Vùng Vịnh kể từ khi lực lượng Mỹ tái áp đặt phong tỏa hải quân với các cảng của Iran.