Thông cáo của hãng tin IRNA trên mạng xã hội X rạng sáng 15/7 viết: “Từ khi Mỹ phá bỏ lệnh ngừng bắn, quân đội Iran đã thực hiện 6 đợt tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) nhằm vào các căn cứ và trung tâm của Mỹ trong khu vực… Tòa nhà lưu trú cùng kho chứa trang thiết bị cỡ lớn của quân đội Mỹ đặt bên trong căn cứ Al-Azraq ở Jordan đã bị tấn công bởi các UAV”.

Đoạn video được IRNA đăng tải sau đó cho thấy hình ảnh quân đội Iran đang thực hiện việc phóng UAV trong khuôn khổ chiến dịch Sa'eqeh tấn công trả đũa nhằm vào các căn cứ quân sự Mỹ trong khu vực.

Video: IRNA

Theo hãng tin CNN, các lực lượng Iran hồi tuần trước cũng nhắm mục tiêu vào căn cứ Al-Azraq ở Jordan và tuyên bố “đã phá hủy một lượng lớn máy bay chiến đấu tại đó”.

Kuwait tố Iran tập kích tàu chiến

Bộ Quốc phòng Kuwait rạng sáng 15/7 cáo buộc quân đội Iran mới đây đã thực hiện đòn tấn công nhằm vào một tàu chiến của hải quân nước này.

Hãng thông tấn Al Jazeera dẫn tuyên bố của quân đội Kuwait trên mạng xã hội X viết: “Sự gây hấn của Iran đã dẫn đến việc nhiều hạ tầng dân sự trọng yếu bị nhắm mục tiêu, với việc mảnh đạn rơi xuống nhiều nơi trên khắp đất nước và gây ra thiệt hại vật chất. Hơn nữa, một tàu chiến của Hải quân Kuwait cũng bị nhắm mục tiêu khiến 4 quân nhân bị thương… Tình hình sức khỏe của những người này hiện đã ổn định”.

Cho tới nay, quân đội Iran chưa lên tiếng phản hồi cáo buộc trên.