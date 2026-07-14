Trả lời phỏng vấn hãng tin CNN hôm nay (14/7), nguồn tin an ninh giấu tên cấp cao của Iran cho biết: “Nếu Tổng thống Mỹ Donald Trump hành động như những lời đe dọa của ông ấy, chúng tôi sẽ đưa ra sự đáp trả rất tàn khốc và binh sĩ Mỹ cùng nhiều đối tác của Washington sẽ phải trả giá”, nhắc đến lời đe dọa mới đây của nhà lãnh đạo Mỹ nhằm vào cơ sở hạt nhân Núi Pickaxe.

Các thiết bị hạt nhân của Iran. Ảnh: MEHR

Trước đó, khi tham gia chương trình “The Hugh Hewitt Show” hôm 13/7, Tổng thống Mỹ Trump tuyên bố cơ sở hạt nhân Núi Pickaxe ở phía nam thủ đô Tehran của Iran “đã nằm trong danh sách và Mỹ có thể sẽ sớm tấn công nơi đó”.

Theo dữ liệu do hãng thông tấn Al Jazeera cung cấp, cơ sở Núi Pickaxe là hạ tầng hạt nhân “được phòng thủ kiên cố có chứa 2 tổ hợp đường hầm nằm sâu dưới lòng đất” nên việc phá hủy hoàn toàn cơ sở này là điều cực kỳ khó khăn.

Mỹ đối mặt thiếu hụt đạn dược do xung đột với Iran

CNN đưa tin, Đại tá về hưu kiêm nhà phân tích quốc phòng của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) Mark Cancian vừa đưa ra cảnh báo về việc quân đội Mỹ đang đối mặt với nguy cơ thiếu hụt đạn dược nghiêm trọng sau khi sử dụng “từ 1/3 cho đến nửa kho đạn dự trữ trong cuộc xung đột ở Iran”.

Lời cảnh báo trên được chuyên gia Cancian đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump gần đây đã ra lệnh cho các lực lượng Washington nối lại các cuộc không kích “mang tính phòng vệ” nhằm vào nhiều mục tiêu quân sự bên trong lãnh thổ Iran.