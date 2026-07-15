Hãng thông tấn Al Jazeera dẫn thông cáo của Bộ Tư lệnh trung tâm Mỹ (CENTCOM) trên mạng xã hội X viết: “Các lực lượng Mỹ tái áp đặt lệnh phong tỏa hải quân nhằm vào các tàu thuyền ra vào những cảng biển và vùng duyên hải của Iran từ 16h chiều 14/7 (giờ Washington DC). Hiện có hơn 20 tàu chiến của Hải quân Mỹ và hàng trăm máy bay quân sự đang hoạt động khắp khu vực Trung Đông. Các lực lượng Mỹ luôn cảnh giác, thiện chiến và sẵn sàng chiến đấu”.

Các tàu chiến Mỹ. Ảnh: CENTCOM

Theo Al Jazeera, việc CENTCOM tuyên bố tái áp lệnh phong tỏa hải quân diễn ra trong bối cảnh tình hình eo biển Hormuz thời gian qua đã leo thang căng thẳng trở lại sau khi Mỹ nối lại các hoạt động quân sự chống Iran.

Trước đó, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) vào ngày 14/7 thừa nhận các đơn vị của họ đã tấn công 2 tàu chở dầu ở eo biển Hormuz với lý do các tàu này đã liên tục phớt lờ nhiều cảnh báo của lực lượng Tehran.

Ông Trump dọa tấn công hạ tầng dân sự Iran

Trả lời phỏng vấn kênh Fox News hôm 14/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo các lực lượng Washington sẽ nhắm mục tiêu vào loạt hệ thống cầu đường và nhà máy điện của Iran “trong tuần tới” trừ khi Tehran quay trở lại bàn đàm phán.

CNN dẫn lời ông Trump nói: “Chúng ta sẽ giáng đòn rất mạnh nhằm vào Iran đêm mai và đêm ngày kia. Vào tuần sau, tình hình sẽ tồi tệ hơn nữa đối với họ bởi tuần sau sẽ là các nhà máy điện và những cây cầu. Chúng ta sẽ phá hủy tất cả các nhà máy điện và những cây cầu của họ, trừ khi Iran ngồi vào bàn đàm phán”.

Nhà lãnh đạo Mỹ sau đó không loại trừ khả năng điều động bộ binh đến Iran dù thừa nhận ông không muốn làm vậy. “Đôi khi bạn cần một chiến dịch trên bộ, nhưng Mỹ có 'những người khác' sẽ thực hiện chiến dịch đó thay cho chúng tôi”.