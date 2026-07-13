Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: EPA

Trong cuộc phỏng vấn với hãng tin Fox News, ông Trump nói, Iran đang "bị đánh tơi tả" trong cuộc xung đột với Mỹ. Nhà lãnh đạo này cho hay hải quân, không quân và năng lực tên lửa của Iran gần như đã bị xóa sổ hoàn toàn. Ông cũng liệt kê tên của một số lãnh đạo Iran thiệt mạng trong cuộc xung đột.

Người đứng đầu nước Mỹ nói: "Đêm qua, chúng ta đã giáng đòn rất mạnh vào họ. Mỗi lần Iran phóng một máy bay không người lái, Mỹ đều đáp trả rất mạnh. Đã có một thỏa thuận, là thỏa thuận đã hoàn tất và rồi Iran lại phá vỡ. Mỹ có 10 thỏa thuận với Iran... vì vậy chúng ta sẽ giáng đòn mạnh vào họ".

Theo ông Trump, ngoài việc tăng cường tấn công, Mỹ sẽ trở thành nước bảo vệ eo biển Hormuz. "Chúng tôi đang tiếp quản eo biển Hormuz. Iran không còn gì cả... Mỹ sẽ giữ và có lẽ điều hành tuyến đường thủy này. Chúng tôi sẽ là thiên thần hộ mệnh của eo Hormuz và Mỹ nên được trả tiền cho việc bảo vệ nó".

Ông Trump cũng cho biết giới lãnh đạo Iran đã có cuộc họp kéo dài 11 giờ trong quá trình đàm phán với Mỹ và theo ông, "mọi thứ đã được thống nhất" nhưng sau đó phía Iran lại bắt đầu đưa ra các yêu cầu thay đổi.

Tổng thống Trump tuyên bố như vậy sau khi quân đội Mỹ tăng cường số lượng các cuộc tấn công chống Iran vào cuối tuần qua.

Theo dữ liệu của Kpler, khi Mỹ và Iran liên tục gia tăng các đòn không kích và tấn công trong cuối tuần qua, số lượng tàu cố gắng đi qua eo biển Hormuz đã giảm 52% so với tuần trước. Nhiều tàu sử dụng tuyến đường của Iran hoặc "tắt tín hiệu" trong quá trình di chuyển, trong khi các tàu công khai đi theo tuyến hàng hải của Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) hoặc tuyến qua vùng biển Oman gần như đã biến mất.