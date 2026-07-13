Iran đã sử dụng kết hợp các tên lửa trong chiến dịch đáp trả Mỹ. Video: IRGC/Fars News

Hãng tin Fars dẫn tin từ IRGC cho biết trong chiến dịch mới, Iran đã sử dụng kết hợp các tên lửa đạn đạo tầm xa, dẫn đường chính xác do nước này tự phát triển, gồm Qadr, Emad, Kheibar Shekan, Fateh-110 và Zolfaqar. Những tên lửa này sử dụng cả động cơ nhiên liệu rắn và nhiên liệu lỏng, được thiết kế để tấn công các mục tiêu quân sự và chiến lược với độ chính xác cao.

Đoạn video mới được công bố sau khi IRGC thông báo Lực lượng Hàng không Vũ trụ và Hải quân của họ đã tiến hành một chiến dịch đáp trả việc quân đội Mỹ thực hiện các cuộc không kích nhằm vào một số căn cứ ven biển và các tháp viễn thông dọc bờ biển phía nam Iran.

Theo IRGC, giai đoạn đầu của chiến dịch nhằm vào các cơ sở hạ tầng quân sự chủ chốt của Mỹ tại Căn cứ Không quân Prince Hassan ở Jordan.

Vài ngày trước, Mỹ đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào một số khu vực ở miền nam Iran với lý do đáp trả các vụ tấn công của Iran nhằm vào tàu thương mại trên eo biển Hormuz. Tuy nhiên, Iran bác bỏ mọi cáo buộc và sau đó tuyên bố đóng eo biển Hormuz.