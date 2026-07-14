Theo hãng tin WANA, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi ngày 13/7 đã lên tiếng bình luận về đề xuất thu phí 20% đối với hàng hóa đi qua eo biển Hormuz của Tổng thống Mỹ Trump.

"Ông Trump đã đúng ở một điểm: bên nào đảm bảo an toàn cho tàu thuyền ở Hormuz thì xứng đáng nhận được thù lao cho dịch vụ đó. Từ trước tới nay, Iran vẫn luôn là lực lượng phụ trách an ninh ở eo biển Hormuz và chúng tôi sẽ tiếp tục vai trò của mình. Tuy nhiên, mức phí 20% là quá cao, chúng tôi sẽ đưa ra con số hợp lý hơn", ông Araghchi cho biết.

Cùng ngày, một quan chức an ninh cấp cao của Iran cũng bác bỏ tuyên bố của Tổng thống Trump rằng Mỹ đã bảo vệ eo biển Hormuz "trong nhiều thập kỷ".

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi. Ảnh: WANA

"Thật hoang đường, eo biển Hormuz đã thuộc về Iran suốt hàng nghìn năm, từ rất lâu trước khi nước Mỹ ra đời. Việc quản lý tuyến đường thủy này dựa trên lợi ích quốc gia và chủ quyền của Iran. Mọi hành động khiêu khích tiếp theo của Mỹ có thể khiến chúng tôi mở rộng các biện pháp đáp trả", quan chức Iran nói.

Bình luận của giới chức Iran được đưa ra sau khi Tổng thống Trump tuyên bố Washington đang khôi phục lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran, đồng thời cho biết Mỹ sẽ yêu cầu được "thu phí 20%" tổng giá trị hàng hóa đi qua eo biển Hormuz.

"Chúng tôi sẽ giữ eo biển Hormuz và có lẽ sẽ điều hành nó. Chúng tôi sẽ trở thành người bảo vệ eo biển, có thể gọi là 'thiên thần hộ mệnh' của eo biển. Và chúng tôi xứng đáng được bồi thường cho điều đó. Mỹ sẽ được hoàn trả với tỷ lệ 20% trên tổng giá trị hàng hóa vận chuyển cho tất cả các chi phí cần thiết để thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh", ông Trump cho hay.