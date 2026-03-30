Hãng thông tấn Anadolu dẫn tin từ Bộ Điện lực Kuwait cho hay, nạn nhân là một công dân Ấn Độ và vụ tấn công tối 29/3 đã gây thiệt hại lớn cho cơ sở hạ tầng của nhà máy. Các đội kỹ thuật và cứu hộ đã được điều động ngay lập tức theo kế hoạch khẩn cấp để xử lý hậu quả vụ việc và đảm bảo nhà máy hoạt động trở lại bình thường.

Ngoài ra, nhà chức trách đã phối hợp với các cơ quan khác để bảo vệ khu vực bị hư hại. Các quốc gia khô hạn ở Vùng Vịnh đặc biệt phụ thuộc vào quá trình khử muối, quá trình chuyển đổi nước biển thành nước uống.

Qatar hôm nay (30/3) đã lên án Iran về việc tấn công các cơ sở hạ tầng trọng yếu và một trại quân sự ở Kuwait. Theo Qatar, cuộc tấn công đã gây thương vong cho một số thành viên lực lượng vũ trang Kuwait và là hành động vi phạm luật pháp quốc tế. Nước này nhấn mạnh Iran cần ngừng “các cuộc tấn công phi lý vào các quốc gia anh em”.

Đầu tháng này, các quan chức Bahrain nói với hãng tin CNN rằng một máy bay không người lái (UAV) của Iran đã làm hư hại một nhà máy khử muối của Bahrain, song không gây ảnh hưởng đến nguồn cung cấp nước. Cuộc tấn công diễn ra sau khi Ngoại trưởng Iran Abbas Aragchi cáo buộc Mỹ đã tấn công một nhà máy khử muối trên đảo Qeshm của Iran, ảnh hưởng đến 30 ngôi làng. Tuy nhiên, Mỹ đã phủ nhận liên quan đến vụ việc.

Căng thẳng trong khu vực tiếp tục leo thang kể từ khi Israel và Mỹ phát động cuộc tấn công chống Iran vào ngày 28/2, khiến hơn 1.340 người thiệt mạng.