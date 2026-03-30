Theo hãng thông tấn Al Jazeera, trong một thông điệp bằng văn bản mới, ông Mojtaba Khamenei đã bày tỏ sự cảm kích đối với lãnh đạo tôn giáo và người dân Iraq vì “lập trường rõ ràng của họ khi chống lại hành động gây hấn nhằm vào Iran cũng như sự ủng hộ dành cho Tehran”.

Ông Mojtaba Khamenei. Ảnh: WANA

Lãnh đạo tôn giáo Iraq được ông Khamenei nhắc đến trong thông điệp cảm ơn là Đại Giáo chủ Ali al-Sistani, lãnh tụ tinh thần tối cao của người Hồi giáo theo dòng Shi'ite tại Iraq.

Theo Al Jazeera, tân lãnh tụ tối cao Iran cho đến nay chưa xuất hiện công khai mà chỉ đưa ra các tuyên bố bằng văn bản. Chính điều này làm dấy lên các đồn đoán về tình trạng sức khỏe và nơi ở của ông.

Tuy nhiên, các kênh truyền thông nhà nước và một số quan chức Iran tiết lộ ông Khamenei đang trong giai đoạn hồi phục sau khi bị thương trong một cuộc không kích.