Iran đã tăng cường lực lượng dọc biên giới và triển khai các phương án nhằm đối phó với khả năng Mỹ mở một cuộc tấn công trên bộ.

Theo WANA, Phó Tư lệnh Lục quân Iran Nozar Nemati ngày 28/11 đã đề cập tới khả năng Mỹ mở một cuộc tấn công trên bộ, nhưng lưu ý rằng Washington hiểu rõ hơn ai hết việc họ không đủ năng lực để đối đầu với các lực lượng vũ trang của Iran trong một cuộc chiến như vậy.

"Iran đã triển khai nhiều lực lượng tại các khu vực biên giới, đồng thời bố trí vũ khí và trang thiết bị cần thiết tại những địa điểm được đánh giá có nguy cơ cao, bao gồm cả khả năng đối phương phát động chiến dịch trên bộ. Mỹ không nên tiến hành chiến dịch trên bộ, bởi họ hiểu rõ những rủi ro và khả năng thất bại nếu đưa quân vào lãnh thổ Iran", ông Nemati cho biết.

Iran tăng cường lực lượng bảo vệ biên giới trên bộ. Ảnh: WANA

Cùng ngày 28/11, Chuẩn tướng Iran Sirous Amanollahi cũng đề cập khả năng xảy ra đối đầu trên bộ, khẳng định tất cả động thái như vậy sẽ vấp phải phản ứng mạnh của các lực lượng vũ trang và dẫn đến thất bại của Mỹ.

"Các đơn vị quân đội đã được triển khai dọc biên giới và tại nhiều khu vực phòng thủ khác nhau. Không có lý do gì phải lo ngại về vấn đề này", ông Amanollahi nói.

Về tình hình ở eo biển Hormuz, quân đội Iran tuyên bố đã bắn hạ thêm 1 máy bay không người lái (UAV) trinh sát của Mỹ ở gần Vịnh Ba Tư trong ngày qua, nhưng không nêu rõ loại UAV trong vụ việc. Tính đến ngày 24/11, Tehran tuyên bố đã khiến Mỹ mất tổng cộng 78 UAV, bao gồm 20 chiếc MQ-1 và 58 chiếc MQ-9.

Theo báo cáo của Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO), hiện có khoảng 300 tàu cùng 6.000 thủy thủ bị mắc kẹt tại eo biển Hormuz kể từ khi cuộc xung đột Iran nổ ra. Cơ quan này cũng nhận định rằng chưa có dấu hiệu cho thấy cuộc khủng hoảng tại Trung Đông sẽ sớm kết thúc.