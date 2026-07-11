Theo CNN, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 10/7 tuyên bố rằng Washington đã đồng ý nối lại các cuộc đàm phán với Tehran sau khi Iran đề nghị tiếp tục thương lượng.

"Iran đã yêu cầu chúng tôi tiếp tục tiến trình đàm phán. Chúng tôi đã đồng ý làm như vậy. Những cần nói rõ rằng lệnh ngừng bắn đã kết thúc", ông Trump cho biết.

Theo truyền thông Mỹ, chính quyền Tổng thống Trump đang áp dụng chiến thuật tiến hành không kích có chủ đích rồi tạm dừng để tránh leo thang xung đột với Iran, đồng thời tạo điều kiện cho nỗ lực ngoại giao phát huy hiệu quả.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: NYT

Ngược lại, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf ngày 10/7 khẳng định Tehran vẫn "không tin tưởng" Mỹ, bất chấp kết quả đạt được trong các cuộc đàm phán.

"Chúng tôi không tin tưởng người Mỹ. Trong quá trình đàm phán, tôi đã nói rõ với Phó Tổng thống Mỹ rằng chúng tôi không đặt niềm tin vào họ. Theo quan điểm của tôi, chỉ những bên đã sẵn sàng cho xung đột mới có thể đàm phán với Mỹ", ông Ghalibaf nói.

Trong bình luận của mình, ông Ghalibaf cũng tuyên bố rằng Tehran "sẽ không đầu hàng hay khuất phục trước bất kỳ sự áp bức nào". Theo nguồn tin của truyền thông Ảrập, vòng đàm phán kỹ thuật tiếp theo giữa Mỹ và Iran dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 12/10 ở Pakistan.

Cùng ngày, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Mohammad Bagher Zolghadr cũng đưa ra cảnh báo với Israel nếu Tel Aviv nối lại các cuộc tấn công nhắm vào Iran. "Mọi cuộc tấn công nhắm vào cơ sở hạ tầng của Iran đều sẽ bị đáp trả. Israel, bên chịu trách nhiệm cho những hành động tàn bạo, cũng sẽ là mục tiêu trả đũa", ông Zolghadr nhấn mạnh.