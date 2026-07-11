Tàu bè đi qua eo biển Hormuz giảm trong những ngày gần đây. Ảnh: WANA

Hãng thông tấn Anadolu dẫn lời một quan chức Mỹ nói hôm 10/7: "Chúng tôi muốn Iran công khai tuyên bố sẽ ngừng bắn vào các tàu thuyền và thừa nhận một cách rõ ràng hoặc ít nhất là ngầm thừa nhận rằng họ đã mắc sai lầm. Chúng tôi đang nỗ lực để đạt được điều đó... Chúng tôi kỳ vọng phía Iran sẽ tuyên bố mọi tuyến đường hàng hải qua eo biển Hormuz sẽ được mở hoàn toàn và không thu phí".

Mỹ và Iran hiện bất đồng về những cách hiểu khác nhau đối với bản ghi nhớ (MoU) được ký kết vào ngày 17/6 liên quan đến việc quản lý eo biển Hormuz.

Các quan chức Mỹ nói với giới truyền thông, họ kỳ vọng Iran sẽ đưa ra tuyên bố chấp nhận các điều khoản trên sau cuộc gặp giữa các nhà đàm phán tại Oman vào ngày 11/7. Một quan chức cho hay: "Nếu đó không phải là lập trường của Iran trong cuộc thương thuyết thứ Bảy thì đó sẽ không phải là một ngày tốt lành đối với họ".

Hãng tin CNN dẫn lời một quan chức Mỹ khác cho biết nếu việc đi lại an toàn qua eo biển Hormuz không được đảm bảo thì Mỹ và Iran sẽ không bao giờ tiến đến đàm phán về hạt nhân.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi dự kiến ​đến Oman vào 11/7 để thảo luận về eo biển Hormuz và các diễn biến khu vực rộng hơn. Nhà đàm phán hàng đầu của Iran, ông Ghalibaf cho biết Tehran đã sẵn sàng "phòng thủ toàn diện" nếu Mỹ vi phạm bản ghi nhớ được ký kết hồi tháng trước.

Eo biển Hormuz, nằm giữa Iran và Oman, với ranh giới các vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của hai nước gặp nhau ở giữa eo biển đã trở thành trở ngại lớn nhất đối với nỗ lực đạt được lệnh ngừng bắn. Iran khẳng định quyền kiểm soát đối với một phần tuyến đường thủy này và trong tuần qua đã nổ súng nhằm vào các tàu thuyền đi qua khu vực. Đáp lại, Mỹ đã không kích nhằm vào các mục tiêu của Iran.