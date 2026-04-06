Hãng thông tấn IRNA dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei nói: "Chúng tôi kêu gọi chấm dứt xung đột và ngăn chặn nó tái diễn".

Trước đó, các nguồn tin Mỹ, Israel và khu vực tiết lộ Mỹ và Iran đã nhận được một đề xuất chấm dứt các hành động thù địch, có thể có hiệu lực ngay ngày 6/4. Pakistan đã soạn thảo đề xuất thỏa thuận, rồi trao đổi với Iran và Mỹ. Đề xuất này gồm 2 giai đoạn, đầu tiên là ngừng bắn và tiếp đó là một thỏa thuận toàn diện.

Ông Baghaei không đề cập cụ thể đến thông tin trên. Tuy nhiên, ông nói Iran đã đưa ra phản hồi đối với các yêu cầu của Mỹ về việc chấm dứt xung đột và sẽ công bố khi cần thiết. Quan chức này đề cập đến danh sách 15 yêu cầu mà Washington đã chuyển cho Tehran thông qua Pakistan.

Ông Baghaei nhấn mạnh đề xuất của Mỹ "cực kỳ quá đáng, bất thường, phi logic và Iran có kinh nghiệm rất cay đắng trong việc đàm phán với Mỹ". Đề cập đến lời đe dọa của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc ném bom các cơ sở hạ tầng trọng yếu của Iran nếu Tehran không tái mở eo biển Hormuz, ông Baghaein khẳng định bất kỳ cuộc đàm phán ngoại giao nào cũng “hoàn toàn không tương thích với các tối hậu thư, tội ác và lời đe dọa".