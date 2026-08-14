Một nam giới cầm UAV. Ảnh: Telegraph

Theo báo Guardian và hãng tin Anadolu, Nhà Trắng cho biết mức thuế 100% tính theo giá trị hàng hóa sẽ được áp dụng đối với các loại UAV bị coi đặc biệt nhạy cảm về an ninh quốc gia, bao gồm những mẫu nặng trên 25kg hoặc được trang bị khả năng chụp ảnh nhiệt cùng với trạm sạc/đỗ và một số linh kiện quan trọng.

Các loại UAV cỡ nhỏ hơn, không có những tính năng nhạy cảm nêu trên và một số linh kiện khác sẽ chịu mức thuế 25%. Trong khi đó, UAV và linh kiện có xuất xứ từ Liên minh châu Âu (EU), Nhật Bản, Liechtenstein, Hàn Quốc, Thụy Sĩ và Đài Loan (Trung Quốc) sẽ chịu mức thuế 15%. Hàng nhập khẩu đủ điều kiện từ Anh sẽ chịu thuế 10% với điều kiện phần lớn phần cứng, phần mềm và công nghệ có nguồn gốc từ quốc gia này và Mỹ.

Phần lớn các mức thuế sẽ có hiệu lực sau 21 ngày kể từ khi sắc lệnh được ký vào ngày 13/8, trong khi thuế đối với các linh kiện không được xếp vào nhóm đặc biệt nhạy cảm sẽ có hiệu lực sau 180 ngày. Theo Nhà Trắng, các biện pháp thuế quan này nhằm thúc đẩy sản xuất UAV trong nước và giảm sự phụ thuộc vào nguồn cung linh kiện quan trọng từ nước ngoài.

Đợt áp thuế mới nhất của ông Trump diễn ra vài tuần sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thông báo Kiev và Washington đã đạt được thỏa thuận về việc bán UAV của Ukraine cho Mỹ.

Báo Kiyv Independent đưa tin UAV của Ukraine đã chứng minh được hiệu quả khi đối đầu với các loại khí tài tương đương của NATO. Một ngày trước khi ông Trump ban hành tuyên bố về thuế quan, tờ Wall Street Journal đưa tin các kíp vận hành UAV của Ukraine đã đánh bại hoàn toàn lực lượng Mỹ trong các cuộc tập trận tại Đức vào đầu năm 2026.