Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Ảnh: EFE/EPA

Theo đài RT, ông Lavrov đưa ra bình luận khi đề cập đến các hành động của Ukraine và các nước phương Tây ủng hộ Kiev, vốn được cho là nhằm gây sức ép buộc Moscow phải tham gia đàm phán hòa bình. Theo quan chức này, Nga vẫn theo đuổi một giải pháp lâu dài, đáng tin cậy và bền vững cho cuộc xung đột, đồng thời khẳng định Moscow không chấp nhận ngừng giao tranh.

Phát biểu của ông Lavrov được đưa ra sau một loạt vụ tấn công mà Nga cáo buộc Ukraine thực hiện, khiến nhiều dân thường thương vong, trong đó có các vụ việc tại Starobelsk hồi tháng 5 và Gelendzhik vào đầu tháng này. Các quan chức Nga, trong đó có ông Lavrov, đã lên án các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) như vậy.

Ngoại trưởng Nga khẳng định Moscow sẽ không sử dụng những phương thức tương tự, nhưng cảnh báo phản ứng của Moscow sẽ ngày càng quyết liệt hơn.

"Chúng tôi sẽ không hạ mình xuống mức đó mà sẽ áp dụng các biện pháp cứng rắn hơn nhiều để phá hủy mọi thứ giúp phương Tây tiếp sức cho cỗ máy chiến tranh của Kiev. Chúng tôi đã và đang làm điều đó và họ đã bắt đầu than phiền", ông Lavrov nói.

Ngoại trưởng Nga cũng nhắc lại các đề xuất của Ukraine và phương Tây về việc đóng băng xung đột theo giới tuyến hiện nay là không thể chấp nhận được.