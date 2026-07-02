Theo hãng tin TASS, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance ngày 1/7 đã nói về khả năng Mỹ nối lại chiến dịch tấn công Iran trong trường hợp lệnh ngừng bắn 60 ngày kết thúc mà hai bên không đạt được một thỏa thuận hòa bình.

"Chúng tôi không loại trừ khả năng nối lại hoạt động quân sự, điều đó phụ thuộc vào những gì Iran sẽ làm. Nhưng tôi có thể cam kết rằng Tổng thống Trump sẽ không đưa quân đội trở lại đó trừ khi bị buộc phải làm thế. Tất nhiên, nếu Iran tìm cách xây dựng lại chương trình hạt nhân hoặc tiếp tục tấn công tàu thương mại, tính toán của Mỹ cũng sẽ thay đổi", ông Vance cho biết.

Phó Tổng thống Mỹ cũng đánh giá cao các cuộc tham vấn kỹ thuật giữa Washington và Tehran. "Chúng tôi mới ở giai đoạn đầu, nhưng nhìn chung các cuộc đàm phán vẫn đang tiến triển thuận lợi", ông Vance nói.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance. Ảnh: NYT

Theo truyền thông Mỹ, cuộc gặp tiếp theo giữa phái đoàn hai nước sẽ diễn ra sau lễ tang của cố Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei trong vài ngày tới.

Iran tố Israel đe dọa lãnh tụ tối cao

Theo hãng tin WANA, chính phủ Iran ngày 1/7 đã chính thức đệ đơn lên Liên Hợp Quốc (LHQ) nhằm phản đối những phát biểu gần đây của giới chức Israel nhắm vào Lãnh tụ tối cao Mojtaba Khamenei, mô tả đây là "hành vi khủng bố nhà nước và vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế".

"Lời đe dọa của Bộ trưởng Quốc phòng Israel đối với Đại giáo chủ Mojtaba Khamenei là hành động trái với Hiến chương LHQ và các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế. Chúng tôi sẽ đưa ra phản ứng cứng rắn với bất kỳ hành động thù địch hoặc tính toán sai lầm nào của Israel. Chúng tôi kêu gọi Hội đồng Bảo an LHQ truy cứu trách nhiệm với mọi lời đe dọa hoặc hành động khủng bố nhằm vào các nguyên thủ và quan chức nhà nước", Đại sứ Iran tại LHQ Amir Saeid Iravani nhấn mạnh.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã phản ứng gay gắt đối với hành vi của Israel, khẳng định Tehran "sẽ cho đối thủ một bài học nếu không kiềm chế". "Biên bản ghi nhớ đã nói rất rõ về vấn đề này. Mỹ đã cam kết sẽ kiềm chế các hành vi của Israel. Bất kỳ mối đe dọa nào nhắm vào người dân và giới lãnh đạo của chúng tôi đều sẽ nhận lại phản ứng tương xứng", ông Araghchi nói.

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz cảnh báo xung đột với Iran có thể tái diễn nếu Tehran còn phóng tên lửa vào lãnh thổ Israel, đồng thời cho biết Lãnh tụ tối cao Iran Khamenei là một trong các mục tiêu bị nhắm tới.