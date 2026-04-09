Theo hãng tin Al Jazeera, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi ngày 8/4 đã lên án việc Israel tiếp tục tấn công Lebanon, nhấn mạnh việc Tel Aviv dừng mọi hoạt động quân sự là một trong những điều kiện then chốt để đạt được thỏa thuận với Mỹ.

"Các điều kiện cho một lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran là rất rõ ràng và cụ thể. Washington phải đưa ra lựa chọn, họ muốn ngừng bắn hay tiếp tục xung đột thông qua Israel. Thế giới đang theo dõi mọi diễn biến ở Lebanon, dư luận toàn cầu muốn biết liệu Washington có thực hiện cam kết của mình hay không", ông Araghchi nói.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi. Ảnh: WANA

Trước đó, Ngoại trưởng Araghchi cũng đã thảo luận về "các vi phạm lệnh ngừng bắn của chính quyền Do Thái tại Iran và Lebanon" trong cuộc điện đàm với Thống soái Pakistan Asim Munir.

Theo nguồn tin của truyền thông Iran, chính quyền Tehran đang tạm dừng lưu thông tàu chở dầu qua eo biển Hormuz sau khi Israel tấn công Lebanon, đồng thời cân nhắc khả năng rút khỏi lệnh ngừng bắn. "Iran sẽ rút khỏi thỏa thuận nếu Israel tiếp tục vi phạm lệnh ngừng bắn trong các cuộc tấn công vào Lebanon", hãng thông tấn Tasnim của Iran đưa tin.

Ngược lại, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tối 8/4 đã thông báo về việc tiến hành 100 cuộc không kích vào nhiều địa điểm trên khắp Lebanon chỉ trong vòng 10 phút.

Về phía Mỹ, Tổng thống Donald Trump nói việc Israel tấn công Lebanon là "cuộc xung đột riêng rẽ" và không nằm trong thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 2 tuần với Iran. Trong khi đó, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif đã được thông báo về tình hình ở Lebanon, đồng thời kêu gọi tất cả các bên tôn trọng lệnh ngừng bắn.