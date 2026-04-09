Trong bài đăng trên mạng xã hội X sáng 9/4, Tổng thống Pháp Macron tiết lộ ông vừa có cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Iran Massoud Pezeshkian.

“Tôi đã nói với hai nhà lãnh đạo Mỹ và Iran rằng quyết định chấp nhận ngừng bắn là điều tốt nhất có thể. Tôi cũng bày tỏ hy vọng lệnh ngừng bắn sẽ được các bên ở mọi mặt trận tôn trọng, trong đó có cả Lebanon. Đây là điều kiện cần thiết để lệnh ngừng bắn có thể lâu dài và vững bền”, ông Macron cho hay.

Theo nhà lãnh đạo Pháp, Paris sẽ đóng vai trò trong việc xây dựng hòa bình và sẽ phối hợp chặt chẽ với các đối tác ở Trung Đông.

Ông Macron đưa ra tuyên bố trên trong bối cảnh Iran hôm 8/4 cảnh báo rút khỏi thỏa thuận ngừng bắn với Mỹ nếu Israel tiếp tục các chiến dịch quân sự chống Lebanon.

Báo Guardian dẫn thống kê của chính quyền Beirut cho hay một loạt các cuộc không kích của Không quân Israel nhằm vào nhiều khu vực ở Lebanon trong ngày 8/4 đã khiến ít nhất 254 dân thường thiệt mạng và 1.165 người bị thương.