Hãng tin CNN trích dẫn thông cáo của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết, ông Harshi thiệt mạng trong một cuộc không kích của Israel vào thủ đô Beirut của Lebanon hôm 8/4. IDF mô tả ông Harshi là “một cộng sự thân cận kiêm cố vấn cá nhân của Naim Qassem, người đóng vai trò trung tâm trong việc quản lý và bảo vệ văn phòng của phó thủ lĩnh Hezbollah”.

Các binh sĩ thuộc Lữ đoàn dù Israel đang tham gia chiến dịch tấn công quân sự ở miền nam Lebanon. Ảnh: IDF

Israel công bố thông tin về cái chết của ông Harshi sau một ngày bắn phá dữ dội vào Lebanon và gọi đây là “cuộc tấn công phối hợp lớn nhất” của Israel kể từ khi xung đột bắt đầu.

Theo IDF, hơn 100 trung tâm chỉ huy và địa điểm quân sự của Hezbollah đã bị nhắm mục tiêu đồng thời trên khắp Lebanon. Bộ Y tế Lebanon cho hay ít nhất 182 người đã thiệt mạng và 890 người khác bị thương trong các vụ tập kích quy mô lớn này.

Ngược lại, theo thống kê của IDF, Hezbollah đã bắn khoảng 30 quả tên lửa từ Lebanon vào miền bắc Israel kể từ sáng nay (9/4). Theo báo Times of Israel, hiện chưa có báo cáo về thương vong hay thiệt hại nào vì những tên lửa phóng từ bên kia biên giới đều bị các lực lượng Tel Aviv đánh chặn hoặc rơi vào các khu vực trống trải.

Tuy nhiên, còi báo động đã vang lên nhiều lần ở Kiryat Shmona và các thị trấn lân cận thuộc vùng Cán chảo Galilee ở phía bắc Israel.

Cho đến hiện tại, các lực lượng Israel vẫn tiếp tục các hoạt động quân sự ở miền nam Lebanon. IDF thông báo đã tập kích 2 điểm vượt sông quan trọng ở khu vực sông Litani, nơi tình nghi được Hezbollah sử dụng để vận chuyển vũ khí, tên lửa và bệ phóng cũng như các kho chứa vũ khí, bệ phóng và trung tâm chỉ huy của nhóm vũ trang thân Iran trong vùng.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm 9/4 tuyên bố IDF sẽ "tiếp tục tấn công Hezbollah bất cứ khi nào cần thiết, cho đến khi chúng tôi khôi phục hoàn toàn an ninh cho người dân miền bắc đất nước", bất chấp làn sóng phản đối của quốc tế đối với mức độ tàn phá trong các cuộc tấn công của Israel ở Lebanon ngày càng gia tăng.