Theo WANA, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei ngày 11/8 đã chỉ trích phát biểu của Bộ trưởng Tài chính Mỹ cho rằng Washington đang "bóp nghẹt" Tehran bằng các biện pháp trừng phạt kinh tế.

"Những phát biểu kiểu này cho thấy chính quyền Mỹ đang mắc chứng nghiện trừng phạt mang tính cưỡng chế. Mỗi khi Washington không thể đạt được mục tiêu thông qua ngoại giao, nước này lại chuyển sang áp đặt trừng phạt. Khi các biện pháp này không mang lại kết quả, Mỹ tiếp tục tăng sức ép thay vì xem xét lại cách tiếp cận", ông Baghaei cho biết.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran nhận định mô hình này không còn đơn thuần là một lựa chọn chính sách của Washington, mà đã trở thành thói quen, đồng thời cảnh báo sự phụ thuộc vào trừng phạt đã lấn át tư duy chiến lược và việc ra quyết định dựa trên lý trí.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei. Ảnh: WANA

"Iran sẽ không bị 'bóp nghẹt' bởi các chiến dịch gây sức ép của đối thủ. Ngược lại, việc Mỹ bám vào chính sách trừng phạt sẽ khiến họ tự thu hẹp cơ hội để tìm kiếm một lối thoát ít tổn hại hơn khỏi cuộc khủng hoảng Trung Đông", ông Baghaei nói.

Trong một phát biểu riêng rẽ trước đó, quan chức ngoại giao Iran đã tiếp tục yêu cầu Ukraine bồi thường cho Tehran về vụ tấn công nhắm vào một tàu hàng của nước này ở Biển Caspi.

"Chúng tôi đã nghe những gì họ nói, chính các quan chức cấp cao Ukraine đã thừa nhận vụ tấn công xảy ra. Vì vậy, họ chắc chắn phải bồi thường cho chúng tôi. Nếu Kiev không bồi thường, Tehran sẽ tự có cách giải quyết vấn đề này", ông Baghaei nhấn mạnh.

Một tàu hàng của Iran đã bị Ukraine tấn công hồi tháng trước, khiến một thủy thủ thiệt mạng. Ban đầu, Kiev biện hộ cho hành động của mình, nói rằng Iran "không có tư cách để giả vờ là nạn nhân", nhưng sau đó mô tả vụ tấn công là một sai lầm và nói rằng họ không tìm cách leo thang căng thẳng với Tehran.